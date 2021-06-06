Halk TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Medya Mahallesi, Ayşenur Arslan tarafından sunulurken 4 Haziran 2021 tarihinde yayın akışında programın bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Halk TV izleyicileri programın neden yayınlanmadığı hakkında araştırma yaparken gündemde Halk TV izleyicileri Halk TV Medya Mahallesi neden yok, neden yayınlanmadı? gibi sorular yer alıyor. Peki Medya Mahallesi neden yok? İşte ayrıntılar…

4 Haziran 2021 tarihi ile Halk TV canlı yayın katılımları olmasından kaynaklı program saatlerinde değişikliğe gidildi. Eylül Han Tezel'in sunduğu Gündem Özel programının yayını 11.00'de yapılırken Ayşenur Arslan’ın sunduğu programın 4 Haziran tarihi ile yayınlanması beklenmiyor.

4 Haziran Cuma Halk TV Yayın Akışı

07.00 - 10.00 - Günaydın Türkiye | Savaş Kerimoğlu'nun sunumuyla

10.00 - 11.00 - Gündem Özel | Eylül Han Tezel'in sunumuyla

11.00 - 13.00 - Medya Mahallesi | Ayşenur Arslan

13.00 - 16.00 - Haber

Masası | Can Coşkun'un sunumuyla

16.00 - 18.00 - Günün Raporu | Fatih Ertürk'ün sunumuyla

18.00 - 20.00 - Halk Ana Haber

20.00 - 01.00 - Perdenin Önü Arkası| Umut Yertutan, Hakan Çelenk, İpek Özbey, İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek