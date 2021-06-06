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Halk TV Medya Mahallesi neden yok, neden yayınlanmadı?

Gazeteci Ayşenur Arslan’ın Halk TV ekranlarında sunduğu ‘Medya Mahallesi’ programı 4 Haziran 2021 yayın akışında olmaması dikkat çekti. Gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alırken Halk TV izleyicileri Halk TV Medya Mahallesi neden yok, neden yayınlanmadı? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Medya Mahallesi programı hakkında detaylı bilgi ve Halk TV 4 Haziran yayın akışı haberimizde

06 Haziran 2021 Pazar 11:45
Halk TV Medya Mahallesi neden yok, neden yayınlanmadı?
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Halk TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Medya Mahallesi, Ayşenur Arslan tarafından sunulurken 4 Haziran 2021 tarihinde yayın akışında programın bulunmaması dikkatlerden kaçmadı. Halk TV izleyicileri programın neden yayınlanmadığı hakkında araştırma yaparken gündemde Halk TV izleyicileri Halk TV Medya Mahallesi neden yok, neden yayınlanmadı? gibi sorular yer alıyor. Peki Medya Mahallesi neden yok? İşte ayrıntılar…

4 Haziran 2021 tarihi ile Halk TV canlı yayın katılımları olmasından kaynaklı program saatlerinde değişikliğe gidildi. Eylül Han Tezel'in sunduğu Gündem Özel programının yayını 11.00'de yapılırken Ayşenur Arslan’ın sunduğu programın 4 Haziran tarihi ile yayınlanması beklenmiyor.

4 Haziran Cuma Halk TV Yayın Akışı

07.00 - 10.00 - Günaydın Türkiye | Savaş Kerimoğlu'nun sunumuyla

10.00 - 11.00 - Gündem Özel | Eylül Han Tezel'in sunumuyla

11.00 - 13.00 - Medya Mahallesi | Ayşenur Arslan

13.00 - 16.00 - Haber

 Masası | Can Coşkun'un sunumuyla

16.00 - 18.00 - Günün Raporu | Fatih Ertürk'ün sunumuyla

18.00 - 20.00 - Halk Ana Haber

20.00 - 01.00 - Perdenin Önü Arkası| Umut Yertutan, Hakan Çelenk, İpek Özbey, İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek


Son Güncelleme: 06.06.2021 11:45
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