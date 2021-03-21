İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Halk TV Bengü Şap neden istifa etti?

Halk TV'nin Ankara Haber Temsilcisi Serhan Asker’in Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Haber Koordinatörü Bengü Şap’a bilgi vermeden Halk TV'nin Ankara ofisinde görev yapan muhabir Gizem Yağbasan’ın görevine son vermesi kaosa neden olmuş durumda.

21 Mart 2021 Pazar 22:54
Halk TV Bengü Şap neden istifa etti?
Takip Et:

Halk TV'de yaşanan krizden sonra istifa eden üst düzey yönetici kim? Kaosa neden olan olay araştırılıyor.

Halk TV'de yaşanan kriz sebebi ne? Hangi üst düzey yönetici istifa etti?

Halk TV’nin Ankara stüdyosunda yaşanan bir ayrılıktan sonra üst düzey bir çalışan, yaşanan olaya reaksiyon amacıyla istifa etti.

Kanalın Haber Koordinatörülüğünü yapan Bengü Şap, Halk TV’deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV Ankara Haber Temsilcisi Serhan Asker’in Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tan ve Haber Koordinatörü Bengü Şap’a bilgilendirmeden Ankara ofisinde görevli muhabir Gizem Yağbasan’ı işten çıkarması krize sebebiyet verdi.

Bu olaydan sonra Halk TV Haber Koordinatörü Bengü Şap da yaşanan olaya reaksiyon olarak istifa ettiğini açıkladı.

Bengü Şap, muhabiri işten atan Halk TV Ankara temsilcisi Serhan Asker’e ve olaya sessiz kalan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’a reaksiyonunu, istifa ederek göstermiş oldu.

İş adamı Cafer Mahiroğlu'nun ortalama bir sene önce satın aldığı Halk TV’de taşların bir türlü yerine oturmaması dikkat çekiyorken, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da kendinden habersiz personeliyle ilgili yapılan durum için tepkisiz kalması eleştiri konusu olmuş durumda.



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Halk TVBengü Şap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Doya Doya Moda ALL STAR 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 6. bölüm puan durumu
Doya Doya Moda ALL STAR 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 6. bölüm puan durumu
Teşkilat TRT1 yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Teşkilat 3. bölüm canlı izle
Teşkilat TRT1 yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Teşkilat 3. bölüm canlı izle
Netflix Sky Rojo dizisi konusu ve oyuncuları
Netflix Sky Rojo dizisi konusu ve oyuncuları
Hercai ATV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Hercai 64. bölüm canlı izle
Hercai ATV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Hercai 64. bölüm canlı izle
Arıza Show TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Arıza 27. bölüm canlı izle
Arıza Show TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Arıza 27. bölüm canlı izle

Popüler Haberler

Halk TV Bengü Şap neden istifa etti?
Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Ramazan Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Ramazan Kolisi nasıl alınır?, İzmir, Ankara, İstanbul Ramazan destek paketi başvuru şartları
Bankaların emekli maaşı promosyon süresi ne kadardır? 2021 Emekli maaşı için promosyon veren bankalar listesi
Gönül Dağı 27 Mart yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmıyor?
Fiat Egea Mart 2021 güncel fiyat listesi
Manchester City Fan Token nereden nasıl alınır? CHZ City coin ne zaman çıkacak?
Teşkilat TRT1 yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Teşkilat 3. bölüm canlı izle
Bim Bluetoothlu Tripodlu Selfie Çubuğu fiyatı ve özellikleri
Netflix Sky Rojo dizisi konusu ve oyuncuları
Bankalar, PTT, eczaneler ve devlet kurumları açık mı? 18 Mart Perşembe resmi tatil mi?
Yemin Reyhan kimdir? Gerçek adı nedir? İlayda Altuntaş nereli, yaşı kaç?
Kahve Falında Ğ harfi görmenin anlamı nedir, ne anlama gelir?
Kırmızı Oda Necdet kimdir? Taha Baran Özbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Doğduğun Ev Kaderindir 37. bölüm fragmanı 24 Mart Çarşamba TV8
Ali Çatalbaş kimdir, nerelidir? Ali Çatalbaş oynadığı yapımlar
İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021
Kripto para piyasası için bir hafta nasıl geçti? CHZ, HOT ve BTT kripto para için son durum ne?
Bim'de satılan Heifer sterilizasyon spreyi nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin anlamları
Kefaret izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Kefaret dizisi reytingleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.