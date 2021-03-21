Halk TV Bengü Şap neden istifa etti?

Halk TV'de yaşanan krizden sonra istifa eden üst düzey yönetici kim? Kaosa neden olan olay araştırılıyor.

Halk TV'de yaşanan kriz sebebi ne? Hangi üst düzey yönetici istifa etti?

Halk TV’nin Ankara stüdyosunda yaşanan bir ayrılıktan sonra üst düzey bir çalışan, yaşanan olaya reaksiyon amacıyla istifa etti.

Kanalın Haber Koordinatörülüğünü yapan Bengü Şap, Halk TV’deki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Halk TV Ankara Haber Temsilcisi Serhan Asker’in Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’tan ve Haber Koordinatörü Bengü Şap’a bilgilendirmeden Ankara ofisinde görevli muhabir Gizem Yağbasan’ı işten çıkarması krize sebebiyet verdi.

Bu olaydan sonra Halk TV Haber Koordinatörü Bengü Şap da yaşanan olaya reaksiyon olarak istifa ettiğini açıkladı.

Bengü Şap, muhabiri işten atan Halk TV Ankara temsilcisi Serhan Asker’e ve olaya sessiz kalan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’a reaksiyonunu, istifa ederek göstermiş oldu.

İş adamı Cafer Mahiroğlu'nun ortalama bir sene önce satın aldığı Halk TV’de taşların bir türlü yerine oturmaması dikkat çekiyorken, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın da kendinden habersiz personeliyle ilgili yapılan durum için tepkisiz kalması eleştiri konusu olmuş durumda.