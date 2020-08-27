Halit Özgür Sarı kimdir? Kırmızı Oda dizisinin Doktur Murat'ı hayatı ve biyografisi!

Yeni sezon dizisi olacağı duyurulan Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları teker teker belli olmaya devam ediyor. Son alınan bilgilere göre dizide Doktor Murat’a hayat verecek isim belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Kerem karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Halit Özgür Sarı Kırmız Oda dizisinde Doktor Murat’ı canlandıracak.

Kırmızı Oda dizisinde Doktor Murat’a hayat verecek Halit Özgür Sarı’nın beraber rol alacağı ise Ecem Uzun olacak açıklaması yapıldı. Ecem Uzun ise dizide stajyer doktor olan Nihal karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

Kırmızı Oda Doktor Murat kimdir?

Halit Özgür Sarı(Doktor Murat) kimdir?

25 stajını tamamlamış ve yeni doktor olan Murat. Yakışıklılığı ile dikkat çeken Doktor Murat’ın kalbini dolduran da bir kadın vardır. Hastaları ile arası son derece iyi olan Murat günden güne hastanede yükselmektedir.

1993 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açan Sarı Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümüden mezun olmuştur. 27 yaşında ki yakışıklı oyuncu son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Kerem karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştır. Oyunculuk yapmadan önce modellik ve mankenlikte yapan Halit Özgür Sarı oyuncu olabilmek için Esra Kızıldoğan’dan Temel Oyunculuk Eğitimi almış daha sonrasında da Craft Atölyede kamera önü oyunculuk eğitimi almıştır.

Kamera karşısına geçtiği ilk dizi yine TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönemde büyük ilgi ile izlenen Dirili Ertuğrul dizisi olmuştur. Dizide Selcan Hatun’un oğlu Süleyman Bey karakterine hayat veren Sarı 1.78 boyunda ve 67 kilo ağırlığındadır. Diriliş Ertuğrul’un final yapması sonrasında ise Netflix’te Hakan Muhafız dizisinde boy göstermiştir.