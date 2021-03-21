Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?

Futbol dünyasında gerçekleşen yenilikler ile birçok kullanıcının yaptığı araştırmaların da konuları değişim gösteriyor. Süper Lig’in 15’inci haftasında gerçekleşecek maçlardan birisinin hakemlik görevini Halil Umut Meler üstleniyor. Meler, Galatasaray vs Trabzonspor maçının hakemi olacak ve maçı yönetecek. Hal böyle olunca futbol severler Umut Meler’in hayatını merak eder vaziyete geldi. Özellikle hangi takımlı olduğu araştırılmakta.

Halil Umut Meler kim, yönettiği maçlar

1986 senesinin Ağustos ayında dünyaya gözlerini açmıştır Halil Umut Meler. Meler tanınan Türk futbolu hakemlerinden bir tanesidir. 2017 senesinden bu yana FIFA kokartını taşımaktadır.

18 Eylül 2015 senesinde 2-0 sonuçlanan İstanbul Başakşehir vs Akhisarspor karşılaşmasında yönettiği maç ile ilk kez Süper Lig’de bir maç yönetmiştir.

29 Haziran 2017 senesinde Meler, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde FK Vojvadina vs MFK Ruzomberok maçı ile birlikte ilk kez Avrupa’da gerçekleşen bir maçı yönetmiştir. 2-1 sonuçlanan karşılaşmada Meler, 4 kere sarı kart çıkartmıştır.

Ayrıca Meler, 2018 senesinde 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finalinde, 2’inci Lig Playoff finali ve 2019 yılında TFF Süper Kupa maçlarında hakemlik görevini üstlenmiştir.

Yönettiği maçlar

2013 senesinde Türkiye Kupası,

2013 ile 2018 arasında 3’üncü Lig maçlarını,

2014 senesinde 2’nci Lig maçlarını,

2014 senesinde 1’inci Lig maçlarını,

2015 senesine gelindiğinde Süper Lig maçlarını yönetmiştir.

2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında düdük çaldı,

2017 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında maçlar yönetti,

2017 senesinde UEFA Gençlik Ligi maçları ve 2017 senesinde UEFA Avrupa Ligi maçlarına çıkmıştır.