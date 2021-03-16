Halepçe nerededir? Halepçe Katliamı nedir, ne zaman yapılmıştır?

Halepçe katliamının üzerinden 33 yıl geçti. 33 yıl önce Irak’ın Kürt kenti olarak bilinen Halepçe’de binlerce sivil katledilmişti.
Halepçe katliamı
40 bin kişiden fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıların bugün 33.yıl dönümüdür. Irak ordusu Kürt güçlerini kontrol altına almak için kasabaya düzenlenen saldırılar sonucunda binlerce sivili katletti ve bu olay Halepçe katliamı olarak dünyada büyük ses getirdi. Halepçe şehri Irak’ın kuzeyinde İran sınırının 15 km batısında yer almaktadır.
Son Güncelleme: 16.03.2021 17:59