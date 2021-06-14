Haktan Pak kimdir, nerede doğmuştur? Haktan Pak neden vefat etti?

Haktan Pak kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Haktan Pak’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Haktan Pak kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Haktan Pak’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Haktan Pak aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Mayıs 1969'da İzmir'de dünyaya gelen deneyimli sanatçımız, eğitimini İzmir Atatürk Lisesi, İstanbul Üniversitesi ve Viyana Teknik Üniversitesi ve Viyana Franz Schubert konservatuarında tamamladı.

2014 yılında Türkiye’nin Yıldızları yarışma programlarıyla tanınan oyuncu, ilk film deneyimini Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakteriyle yaşadı.

Müge Turanlı ile 2012'de evlendi ancak evliliği 2018'de sona erdi.

Haktan Pak ölümü, cenazesi

Yaşadığı İstanbul'da açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra uzun süre yoğun bakım ünitesinde kaldı ancak 9 Haziran 2019'da hayatını kaybetti.

Ölümü sonrasında İzmir'in Alsfakat ilçesindeki Hocazade Camii'nde tören düzenlendi. Daha sonra öğle saatlerinde cenaze namazının kılınmasının ardından Karabağlar Paşa Köprüsü'ndeki mezarlığa defnedildi.

Oynadığı son dizi Yasak Elma dizisidir ve Mustafa dizide karakterini canlandırmıştır.

Rol aldığı diziler

2005 – Canın Sağolsun (Metin)

2005 – Aşk Oyunu (Ferrari Naci)

2007 – Parmaklıklar Ardında (Fuat)

2012 – Krem

2017 – Evlat Kokusu (Serdar)

2018 – Yasak Elma (Mustafa)

Rol aldığı filmler

2013 – Hayat Boyu (Efe)

2009 – Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi (Ercan)

2009 – Büyük Oyun (Kaçakçı)

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Metin)

2008 – Esrarlı Gözler (Yapımcı)

2008 – Bahtı Kara (Can)

2006 – Rating Kasabası (Yılmaz Bostana)

2006 – Kısık Ateşte 15 Dakika (Kerem)

2006 – Küçük Hanımefendinin Şoförü (Engin)

2006 – Küçük Hanımefendi (Engin)

2004 – Hırsız Var! (Fazlı)

2004 – Hoşgeldin Hayat (Damat Metin)

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