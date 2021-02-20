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Hakim dizisi ne zaman başlayacak? Your Honor dizi konusu nedir, hangi kanalda yayınlanacak?

ABD’de büyük ilgi gören ‘Your Honor’ dizisi Türkiye’de yayınlanmak için hazırlanıyor. Türkçeye uyarlanarak ‘Hâkim’ adı verilen dizi ne zaman başlayacak? Birçok kişi tarafından sevilerek izlenen Your Honor dizi konusu nedir? Hâkim dizisinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu mu?

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:29
Hakim dizisi ne zaman başlayacak? Your Honor dizi konusu nedir, hangi kanalda yayınlanacak?
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ABD ekranlarında 10 bölüm yayınlanan dizi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. ‘Kvodo’ adlı İsrail dizisi Your Honor   Türkiye’de Limon Film tarafından ele alındı. Yeni projeyle karşımıza çıkan yapım şirketi Türkiye haklarını satın aldığını duyurdu.

Your Honor ‘Hâkim’ dizi konusu?

 Hukuk davasını ele alan dizi, suça bulaşan bir hâkimin yaşadığı sorunları ele almaktadır. Başına kötü şeylerin gelmesi ardından yasadışı yollara başvuran hâkim aslında yıllarca adaleti sağlamak için uğraşan önek ve takdir edilen hâkim arasında yer almaktadır. Genç oğlunun suça karışması ile çocuğunu korumak amacıyla başvurduğu yollar sonucunda zor duruma giren hâkimin ailesinin iyiliği için gösterdiği mücadelesi yer alacaktır.

 



Son Güncelleme: 20.02.2021 17:29
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Anahtar Kelimeler:
Your HonorHakimLimon FilmTürkiye
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