Hakim dizisi ne zaman başlayacak? Your Honor dizi konusu nedir, hangi kanalda yayınlanacak?

ABD ekranlarında 10 bölüm yayınlanan dizi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. ‘Kvodo’ adlı İsrail dizisi Your Honor Türkiye’de Limon Film tarafından ele alındı. Yeni projeyle karşımıza çıkan yapım şirketi Türkiye haklarını satın aldığını duyurdu.





Your Honor ‘Hâkim’ dizi konusu?

Hukuk davasını ele alan dizi, suça bulaşan bir hâkimin yaşadığı sorunları ele almaktadır. Başına kötü şeylerin gelmesi ardından yasadışı yollara başvuran hâkim aslında yıllarca adaleti sağlamak için uğraşan önek ve takdir edilen hâkim arasında yer almaktadır. Genç oğlunun suça karışması ile çocuğunu korumak amacıyla başvurduğu yollar sonucunda zor duruma giren hâkimin ailesinin iyiliği için gösterdiği mücadelesi yer alacaktır.



