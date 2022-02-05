Hakan Meriçliler kimdir? Kaç yaşındadır? Hakan Meriçliler hangi projelerde yer aldı?

2012 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gürse Birsel'in kaleminden çıkan, başarılı ve tecrübeli oyuncuları ile dikkatleri üzerine çeken, 90 bölüm televizyon erkranlarında yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Çağatay karakteriyle yer alan Hakan Meriçliler izleyiciler tarafından merak edilmiştir. Çağatay rolünde yaptığı başarılı çıkış ise izleyiciler tarafından fark edilmesine sebep olmuştur. Sizler için Hakan Meriçliler'in kim olduğuna dair merak edilen soruları yanıtladık. İşte cevaplar...

Hakan Meriçliler kimdir?

1968 yılında İzmir'de dünyaya gözlerini açan Hakan Meriçliler, aslen Selanik ve Girit göçmeni ailelerin çocuğudur. Anneannesi Yunan olan Meriçliler, bir dönem Kanal D ekranlarında yer alan, Gürse Birsel, Beyazıt Öztürk, Sarp Apak gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yalan Dünya dizisi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Çağatay Koçtuğ karakterine hayat veren Meriçliler, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Başarılı oyuncu Fox TV ekranlarında yer alan Hayat Sevince Güzel dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.