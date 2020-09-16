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Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar

Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizde, Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 02:29
Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen ve uzun yıllardır Survivor Panorama programının sunuculuğunu yapan Hakan Hatipoğlu son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Survivor yarışmasına 3 kez katılan Hatipoğlu, birçok dizi ve filmde de rol aldı.

Hakan Hatipoğlu kimdir?

28 Kasım 1978 yılında Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. 2009 yılında Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaya katılmış ve burada tanıştığı Gizem Akın ile hayatını birleştirmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar-Erkekler, 2015 ve 2018'de ise Survivor All Star’da yarışarak 6. olmuştur.


Survivor yarışmasından sonra dizi sektörüne atılan Hatipoğlı, 2010 yılında Behzat Ç dizisinde ‘’Selim’’ karakterini canlandırmıştır. Son olarak Survivor Panorama programında sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu’nun ‘’Lila’’ isminde bir kızı vardır.



Son Güncelleme: 16.09.2020 02:29
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorHakan Hatipoğlu
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