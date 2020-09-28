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Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?

Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında? konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Eylül 28 Pazartesi tarihindeki haberimizden Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında? hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

28 Eylül 2020 Pazartesi 07:50
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu nereli , kaç Yaşında?
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Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen ve uzun yıllardır Survivor Panorama programının sunuculuğunu yapan Hakan Hatipoğlu son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Survivor yarışmasına 3 kez katılan Hatipoğlu, birçok dizi ve filmde de rol aldı.

Hakan Hatipoğlu kimdir?

28 Kasım 1978 yılında Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. 2009 yılında Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaya katılmış ve burada tanıştığı Gizem Akın ile hayatını birleştirmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar-Erkekler, 2015 ve 2018'de ise Survivor All Star’da yarışarak 6. olmuştur.


Survivor yarışmasından sonra dizi sektörüne atılan Hatipoğlı, 2010 yılında Behzat Ç dizisinde ‘’Selim’’ karakterini canlandırmıştır. Son olarak Survivor Panorama programında sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu’nun ‘’Lila’’ isminde bir kızı vardır.



Son Güncelleme: 28.09.2020 07:50
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorHakan Hatipoğlu
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