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Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de Hakan Hatipoğlu kimdir?’a dair gelişmeleri 3 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

03 Eylül 2020 Perşembe 21:08
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlenen ve uzun yıllardır Survivor Panorama programının sunuculuğunu yapan Hakan Hatipoğlu son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Survivor yarışmasına 3 kez katılan Hatipoğlu, birçok dizi ve filmde de rol aldı.

Hakan Hatipoğlu kimdir?

28 Kasım 1978 yılında Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Işık Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans eğitimi almıştır. 2009 yılında Var Mısın Yok Musun isimli yarışmaya katılmış ve burada tanıştığı Gizem Akın ile hayatını birleştirmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar-Erkekler, 2015 ve 2018'de ise Survivor All Star’da yarışarak 6. olmuştur.


Survivor yarışmasından sonra dizi sektörüne atılan Hatipoğlı, 2010 yılında Behzat Ç dizisinde ‘’Selim’’ karakterini canlandırmıştır. Son olarak Survivor Panorama programında sunuculuk yapan Hakan Hatipoğlu’nun ‘’Lila’’ isminde bir kızı vardır.



Son Güncelleme: 03.09.2020 21:08
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorHakan Hatipoğlu
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