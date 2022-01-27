Hakan Çimenser kimdir?

Hacettepe üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Üniversite tahsilini tamamladı. Eğitim hayatının sona ermesi ile birlikte devlet tiyatrolarına başlamıştır. İlk görev yeri Diyarbakır devlet tiyatrosudur. Burada Diyarbakır devlet tiyatrosu müdürü olarak göreve başladı.
Bu zamana kadar bir çok oyun ve tiyatro yönetti Hakan Çimenser. Hakan Çimenser Tekirdağlı'dır. Burada dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları burada geçmiştir. Oynadığı yapımlar şunlardır; Hayat Boyu, Aşk Tesadüfleri Sever, Kiraz Mevsimi, Çekmeceler, Koca Dünya ve Masum oynadığı bazı yapımlardır. 2015 yılında dünya evine giren sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Yentürk ile evlendi.
Son Güncelleme: 27.01.2022 16:24