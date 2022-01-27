Hakan Çimenser kimdir?

Hacettepe üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde Üniversite tahsilini tamamladı. Eğitim hayatının sona ermesi ile birlikte devlet tiyatrolarına başlamıştır. İlk görev yeri Diyarbakır devlet tiyatrosudur. Burada Diyarbakır devlet tiyatrosu müdürü olarak göreve başladı.

Daha sonra tayini isteyerek Ankara Devlet tTyatrosuna geçiş yaptı ve 1997 ila 2003 seneleri arasında Hacettepe Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Bu zamana kadar bir çok oyun ve tiyatro yönetti Hakan Çimenser. Hakan Çimenser Tekirdağlı'dır. Burada dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları burada geçmiştir. Oynadığı yapımlar şunlardır; Hayat Boyu, Aşk Tesadüfleri Sever, Kiraz Mevsimi, Çekmeceler, Koca Dünya ve Masum oynadığı bazı yapımlardır. 2015 yılında dünya evine giren sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Yentürk ile evlendi.