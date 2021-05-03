Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler’de neden yok, ayrıldı mı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?

Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programından ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’de programın sunucularından olan’un yayınlanan son bölümde olmaması izleyenleri meraklandırdı. Ünlü sanatçı geçen günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü sanatçı Hakan Altun’un Şarkılar Bizi Söyler programına hastaneden çıkınca devam edeceği öğrenildi. Konu ile ilgili Polat Yağcı açıklama yaparken programı dokuz bölüm çektiklerini ve sezon finaline de dört bölüm kaldığını Hakan Altun’un dinlemesi gerektiğini söyledi. Yağcı, bu nedenle kalan bölümlerde ünlü sanatçının yer almayacağını sezon finaline kadar farklı bir konsepte programa devam edeceklerini açıkladı. Ayrıca programın yeni sezonunda Hakan Altun’un tekrardan aralarına katılacağını belirtti.