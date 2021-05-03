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Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler’de neden yok, ayrıldı mı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?

Geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un, Şarkılar Bizi Söyler programının yayınlanan son bölümünde olmaması birçok kişiyi meraklandırdı. Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'den ayrıldı mı, Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl gibi soruların yanıtlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:36
Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler’de neden yok, ayrıldı mı? Hakan Altun sağlık durumu nasıl?
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Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler’de programın sunucularından olan Hakan Altun’un yayınlanan son bölümde olmaması izleyenleri meraklandırdı. Ünlü sanatçı geçen günlerde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programından ayrıldı mı?

Ünlü sanatçı Hakan Altun’un Şarkılar Bizi Söyler programına hastaneden çıkınca devam edeceği öğrenildi. Konu ile ilgili Polat Yağcı açıklama yaparken programı dokuz bölüm çektiklerini ve sezon finaline de dört bölüm kaldığını Hakan Altun’un dinlemesi gerektiğini söyledi. Yağcı, bu nedenle kalan bölümlerde ünlü sanatçının yer almayacağını sezon finaline kadar farklı bir konsepte programa devam edeceklerini açıkladı. Ayrıca programın yeni sezonunda Hakan Altun’un tekrardan aralarına katılacağını belirtti.




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:36
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