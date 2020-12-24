İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu

Bir sosyal medya araştırma şirketinin sonuçlarına göre, haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu, Çukur dizisinde Karaca karakterini canlandıran Ece Yaşar oldu. Ece Yaşar, Demet Özdemir ve Hande Erçel’i geride bırakarak, haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu oldu.

24 Aralık 2020 Perşembe 18:39
Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu
Takip Et:

Sosyal medyada ünlüler konuşulmaya devam ediyor. Bir sosyal medya araştırma şirketinin sonuçlarına göre, bu haftanın en çok konuşulan oyuncusu Ece Yaşar oldu. Çukur dizisiyle ekranlara gelen Ece Yaşar, oynadığı Karaca karakteriyle izleyicilerden tam not alıyor.

 

Önceki haftalarda listenin başında, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oynayan Demet Özdemir ve Sen Çal Kapımı dizisinde oynayan Hande Erçel yer alıyor. Ancak bu hafta Ece Yaşar, iki oyuncuyu geride bırakarak haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu oldu.

 

Listenin başında Ece Yaşar var

 

Ece Yaşar’ın birinciliği alması sürpriz olarak değerlendirildi. Listenin ikinci sırasında Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel yer aldı. Listenin üçüncü sırasında Biran Damla Yılmaz yer alırken, dördüncü sırada Demet Özdemir yer aldı.



Son Güncelleme: 24.12.2020 18:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ece YaşarDemet ÖzdemirHande Erçelçukur KaracaÇukur Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına Türkiye'den sadece bir isim girdi
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Exxen'de efsane futbolcular 'Ayaktenis' programında yarışacak
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Mad Max serisinin yeni filminin vizyona girme tarihi belli oldu
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları
Süt Kardeşler filmi nerede çekildi, konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Rüyada ikiz bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada ikiz bebek görmek ne demek?
24 Aralık 2020 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
Sihirli Annem dizisi Eda kimdir? Tara Mcmillan'ın yer aldığı diziler
Engelli maaşı ne kadardır? 2020 Engelli maaşını kimler alabilir, şartları neler?
SGK rapor parası nasıl alınır? 2020 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Gelir vergisinden muafsanız bu ödemeleri geri alabilirsiniz!
Halkbank emeklilere acil 5000 TL uygun faizli mini emekli kredi kampanyası
Gelir belgesiz kredi veren bankalar ve kredi şartları 24 Aralık 2020
Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2020 uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar
e-Devlet kira yardımı başvurusu şartları nelerdir? 2020 yılı 960 TL kira yardımı için şartlar
Kapalı cezaevinden açık ceza evine geçiş düzenlemesi şartları neler? Kimler nasıl faydalanacak?
Hamilelik kaç günde belli olur? Gebelik kan testi ne zaman yapılır ve belli olur?
10 bin TL kredi başvurusu yapana neden 3 bin TL veriliyor?
Ferhat ile Şirin dizisi nerede çekiliyor?
Yemin Reyhan Öldü mü? Cemre Ölecek Mi? Özge Yağız Diziden Ayrıldı mı?
Denizbank 5000 TL kredi başvurusu
AGİ ne zaman artacak? 2020 Aralık için asgari geçim indirimi (agi) tutarları tablosu
Diploma Sorgulama Sistemi (DSS) nedir? Diploma Sorgulama masıl yapılır?
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
Karantinaya alındım gıda yardımı nasıl alırım? 14 gün izolasyonda gıda yardımı nasıl alırım?
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.