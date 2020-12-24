Haftanın en çok konuşulan kadın oyuncusu Ece Yaşar oldu

Sosyal medyada ünlüler konuşulmaya devam ediyor. Bir sosyal medya araştırma şirketinin sonuçlarına göre, bu haftanın en çok konuşulan oyuncusu Ece Yaşar oldu. Çukur dizisiyle ekranlara gelen Ece Yaşar, oynadığı Karaca karakteriyle izleyicilerden tam not alıyor.
Listenin başında Ece Yaşar var
Ece Yaşar’ın birinciliği alması sürpriz olarak değerlendirildi. Listenin ikinci sırasında Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel yer aldı. Listenin üçüncü sırasında Biran Damla Yılmaz yer alırken, dördüncü sırada Demet Özdemir yer aldı.
Son Güncelleme: 24.12.2020 18:39