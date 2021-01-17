Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!

Acun Ilıcalı tarafından ortaya konan yeni dijital medya platformu Exxen’de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyelerinden biri de Hadise oldu. Ünlü şarkıcı Hadise yaptığı son paylaşımla birlikte sosyal medyanın gündemine geldi.

“Taşlar tene gelse, cana değmez”

Rap yarışmasının jürilerinden biri olduğu açıklandıktan sonra birçok kullanıcı tarafından ağır eleştirilere maruz kalan Hadise, “Rap müzikle senin ne alakan var?” sorusuna da yanıt verdi. İnstagram adresi üzerinden bir video paylaşan Hadise, videoda kendisinin hiphop tarza en yakın olan şarkısı “Biz Burdayız”a yer verdi.

Paylaşımının altına “Taşlar tene gelse, cana değmez” ifadelerini ekleyen ünlü şarkıcı bu paylaşım ile yeni tarzını da göstermiş oldu. O Ses Türkiye Rap yarışması için imajında değişikliğe giden Hadise’nin yeni tarzı binlerce kişi tarafından beğenildi.