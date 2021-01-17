Hadise'den, O Ses Türkiye Rap jüriliğine gelen eleştirilere yanıt!

Acun Ilıcalı tarafından ortaya konan yeni dijital medya platformu Exxen’de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap yarışmasının jüri üyelerinden biri de Hadise oldu. Ünlü şarkıcı Hadise yaptığı son paylaşımla birlikte sosyal medyanın gündemine geldi.
“Taşlar tene gelse, cana değmez”
Paylaşımının altına “Taşlar tene gelse, cana değmez” ifadelerini ekleyen ünlü şarkıcı bu paylaşım ile yeni tarzını da göstermiş oldu. O Ses Türkiye Rap yarışması için imajında değişikliğe giden Hadise’nin yeni tarzı binlerce kişi tarafından beğenildi.
Son Güncelleme: 17.01.2021 22:03