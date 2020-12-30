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Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!

Sevilen sanatçı Hadise TikTok uygulaması üzerinden konser verecek. Yılbaşı akşamı yani 31 Aralık 2020 günü saat 22.00'da sosyal medya üzerinden konser verecek olan sanatçı ayrıca O Ses Türkiye Yılbaşı özelde de yer alacak.

30 Aralık 2020 Çarşamba 03:09
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
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Pop müziğin önemli isimlerinden birisi olan Hadise yılbaşı gecesinde sosyal medya hesabından konser verecek. Hadise yılbaşında vereceği konser için yüksek miktarda ücret alacak. Şarkıcı, konseri TikTok uygulaması üzerinden gerçekleştircek.

Pandemi nedeniyle online konserler yapılmaya devam ediliyor. Hadise de online konser düzenleyen sanatçılardan birisi olarak 2021 yılbaşı gecesinde TikTok uygulaması üzerinden konser düzenleyecek. Sanatçı bu online konser için 1 milyon 500 bin TL para alacak. Konser 31 Aralık 2020 günü saat 22.00'da canlı olarak yayınlanacak.

Hadise ayrıca Yılbaşında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyesi olarak yer alacak. Şarkıcı ayrıca anlaştığı kozmetik markasından da 4 milyon TL para kazanacak.



Son Güncelleme: 30.12.2020 03:09
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Anahtar Kelimeler:
HadiseYılbaşıKonser
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