Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!

Pop müziğin önemli isimlerinden birisi olan Hadise yılbaşı gecesinde sosyal medya hesabından konser verecek. Hadise yılbaşında vereceği konser için yüksek miktarda ücret alacak. Şarkıcı, konseri TikTok uygulaması üzerinden gerçekleştircek.

Pandemi nedeniyle online konserler yapılmaya devam ediliyor. Hadise de online konser düzenleyen sanatçılardan birisi olarak 2021 yılbaşı gecesinde TikTok uygulaması üzerinden konser düzenleyecek. Sanatçı bu online konser için 1 milyon 500 bin TL para alacak. Konser 31 Aralık 2020 günü saat 22.00'da canlı olarak yayınlanacak.

Hadise ayrıca Yılbaşında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında jüri üyesi olarak yer alacak. Şarkıcı ayrıca anlaştığı kozmetik markasından da 4 milyon TL para kazanacak.