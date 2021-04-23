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Hadise O Ses Türkiye’den ayrılıyor mu?

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise'nin Ebru Gündeş'in eşiyle yasak aşk yaşadığı iddiaları sıcaklığını korurken yeni bir iddia daha ortaya çıktı. Hadise'nin O Ses Türkiye yarışmasındaki jüriliğinden ayrılacağı iddiaları gündem oldu.

23 Nisan 2021 Cuma 00:48
Hadise O Ses Türkiye’den ayrılıyor mu?
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Son günlerin magazin gündeminde sıkça konuşulan Hadise hakkında çıkan haberlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ünlü şarkıcı basın yasağı çıkartsa da kendisi hakkında yeni iddialar çıkmaya devam ediyor. Bugün ortaya atılan yeni iddialardan biri de, Hadise’nin O Ses Türkiye yarışmasının jüriliğinden ayrılması oldu.

Hadise mahkemeden karar çıkarttı

Hadise, O Ses Türkiye yarışmasından jüri arkadaşı olan Ebru Gündeş ile arasında son zamanlarda soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Ebru Gündeş’in on bir senelik eşi Reza Zarrab’a “tanıdığım biri tarafından aldatıldım” ifadelerini kullnarak boşanma davası açmasının sonrasında mangazin dünyasında Ebru Gündeş’in Hadise’yi hedef gösterdiği iddiaları çıktı. Bunun üzerinede Hadise sosyal medya hesabından kendisini savunan bir paylaşımda bulundu.

Hadise O Ses Türkiye yarışmasından ayrılacak mı?

Her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılırken ünlü şarkıcı Hadise de avukatı aracılığı ile bu konuyla ilgili olarak basın yasağı çıkarttı. Aynı zamanda çıkan haberlere erişimi kapattırmak ve silmek için mahkemeye başvuruda bulundu. Fakat mahkeme Hadise’nin bu talebini geri çevirdi. Bugün çıkan diğer bir iddiaya göre de O Ses Türkiye yarışmasının yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı’nın yarışma jüriliğinden Hadise’yi çıkardığı yönünde oldu.




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:48
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Anahtar Kelimeler:
HadiseO Ses TürkiyeAcun IlıcalıEbru Gündeş
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