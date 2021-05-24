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Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

TV8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye'de dokuz sezondur jürilik yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin programdan ayrılacağı iddia edildi. Peki, 'Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?' sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:58
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
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TV8 ekranlarının fenomen programı, sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın yaptığı ses yarışması O Ses Türkiye’nin jüriler değişiyor.

Geçen sezon koronavirüs salgını sebebiyle yapılmayan O Ses Türkiye, 2010 senesinden bu yana ilk defa ekranlara gelmemişti. Yarışmayla özdeşleşen ünlü şarkıcı Hadise ve Murat Boz’un önümüzdeki sezonda yer almayacağı öne sürüldü.

Hadise’den boşalacak jüri koltuğuna ünlü sanatçı Gülşen’in geleceği iddia edilirken Hadise’nin neden yarışmadan ayrıldığı merak konusu oldu.

Hadise neden O Ses Türkiye’den ayrıldı?

O Ses Türkiye, ekranlara gelmeye başladığından bu yana kesintisiz olarak jürilik yapan Hadise, önümüzdeki sezonda jürilik yapmayacağı ortaya çıktı. İddialara göre kanalın sahibi ve O Ses Türkiye’nin yapımcısı Acun Ilıcalı’nın yarışmada köklü bir değişikliğe giderek reytinglerini yeninden arttırmak olduğu söyleniyor. Ilıcalı’nın yarışmanın kurallarında ve konseptinde değişikliğe gideceği ortaya atılan iddialar arasında yer aldı.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
Tv8O Ses TürkiyeHadiseAcun IlıcalıMurat Boz
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