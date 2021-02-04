Hadi İnşallah filminin konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımı 2014 yılında gerçekleşmiş olan komedi filminin başrollerinde Büşra Pekin ve Murat Boz yer almaktadır.

Yayınlandığı dönemde çok fazla izlenerek rekor kıran Hadi İnşallah’ın yönetmen koltuğunda Ali Taner Baltacı oturmaktadır. Emrah Karaman ve Murat Emre Kaman da filmin senaristliğini yapmıştır. Filmin konusu ve oyuncuları hakkında merak ettiğiniz detaylardan bahsedelim.

PuCCa lakaplı yazarımızın sevilerek okunan kitabından yola çıkarak senaryoya dönüştürülmüş olan Hadi İnşallah filminde PuCCa yaşamının üniversitede geçen 4 yıllık zaman dilimini Ankara’da geçirmiştir. 4 yılın sonunda ailesinin yanına İzmir’e dönen PuCCa yıllarca birlikte olduğu sevgilisinden de dönerken ayrılmıştır ve zorlu bir ayrılık ve aşk acısı süreci geçirmiştir. Bu zor süreçte o kadar mutsuzdur ki kendini eve kapatmıştır, telefonun başında çaresiz bekliyorum şarkısını gerçekte de yaşayan ve bunalıma giren PuCCa kendini yeme içmeye vermiştir. Bu süreçte ailesi toparlanmasını istediği için ona bir iş bulup gitmesi için baskı yapmıştır. İstemeye istemeye bir yerel tv kanalı ile iş görüşmesine gider ve kalan hayatını değiştirecek olan o erkekle karşılaşır. Lakabını ‘Pekmez’ koyduğu bu erkek, genç kadını tekrardan hayata döndürür ve kadın bir şekilde bu Pekmez’le birlikte olmakta kararlıdır. Fakat genç kadının güçlü bir rakibi bulunmaktadır…

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI VE KADROSU!

Başrolde Büşra Pekin ve Murat Boz'un rol aldığı Hadi İnşallah filminde oyuncular ve kadrosunda, Şinasi Yurtsever, Müjde Uzman, Aydan Taş, Hülya Gülşen Irmak, Cezmi Baskın ve İdil Dizdar yer almaktadır.