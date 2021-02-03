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Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu

2014 yılında vizyona giren Hadi İnşallah filmi televizyon ekranlarına geliyor. Sineme severler komedi türündeki Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:06
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Vizyona girdiği dönem çok beğenilen Hadi İnşallah filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Murat Boz ve Büşra Pekin’in yer aldığı filmin senaryosunu Murat Kaman ve Emrah Kaman kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ali Taner Baltacı yer aldı.

Hadi İnşallah filmi konusu

Pucca 4 yıl boyunca Ankara’da yaşamı ve ailesinden uzakta bir dönem geçirmiştir. Ankara’dan İzmir’e geri döndüğü sırada sevgilisiyle de ayrılan Pucca, İzmir’de iş hayatına girişir. Bir yerel televizyon kanalında çalışmaya başlayan Pucca, hayatını yeniden düzene sokmak için uğraşırken, kanalın yakışıklı sunucusu Pekmez lakaplı kişiye aşık olur ve işler yeniden çığırından çıkar.

Hadi İnşallah filmi oyuncu kadrosu

Başrollerinde Murat Boz ve Büşra Pekin’in yer aldığı komedi filminde ikiliye şu isimler eşlik ediyor;

Şinasi Yurtsever

Müjde Uzman

Cezmi Baskın

Hülya Gülşen Irmak

İdil Dizdar

Aydan Taş

Emrah Kaman



Son Güncelleme: 03.02.2021 23:06
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Anahtar Kelimeler:
Hadi InşallahFilmMurat Boz
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