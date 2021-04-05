İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...

Hace ne demek, nedir? Hace kime denir, anlamı nedir?

Trt 1'in en sevilen dizilerinden biri Uyanış: Büyük Selçuklu dizisidir. Dizi Selçuklu dönemini anlatmaktadır. Melikşah'ın ,Nizamülmülk'e hace demesi izleyicileri merakta bıraktı. İnsanlar Hace kelimesinin anlamını araştırmaya başladılar. Hace ne demek ? İşte merak edilen kelimenin anlamı ...

05 Nisan 2021 Pazartesi 21:34
Hace ne demek, nedir? Hace kime denir, anlamı nedir?
Takip Et:

Trt 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ilgiyle takip edilmektedir. Melikşah sürekli olarak Nizamülmülk’e Hace demektedir. Hace ne demek?

Hace kelimesi Farsça kökenlidir. Hace kelimesinin anlamı ise hoca,efendi müderris anlamına gelip ilim sahibi kişiler için kullanılır. Ağa ve sahip anlamına da gelmektedir.

Selçuklu Devleti’nin en önemli isimlerinde biri olan Nizamülmülk için Hace ifadesi kullanılmaktaydı. Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve siyaset bilimcisidir. Siyasetname isimli kitabın yazarıdır. İlk devlet görevini Gazneli Sultanlar için yapmıştır.  İlk olarak Horasan valisinin yanında çalışmaya başlamıştır. 1064’de Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri oldu. Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Nizamülmülk kelimesinin anlamı nizamların kurucusu anlamına gelmektedir.

Selçuklu Devleti’ne merkezleşmede ve müesseleşme konusunda büyük yardımları dokunmuştur. Türk Devletlerinde ilk kez gelir-gider raporlarını hazırlatmıştır. İlk istihbarat teşkilatının da kurucusudur. Öğrenciler için sağlanan burs ve yurt sistemininin mucidi sayılır.

1092’de bir haşhaşi tarafından öldürülür. Nizamülmülk’ün mezarı ise İran’da bulunmaktadır. Sultan Melikşah’ın mezarı da orada bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 05.04.2021 21:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Hace Ne DemekNizamülmülkUyanış: Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şelemzar nerededir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Şelemzar şehri haritadaki yeri
Şelemzar nerededir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Şelemzar şehri haritadaki yeri
Batınilerde yüce imam kimdir? Yüce imam kimdir? Haşhaşilerin Yüce İmamı kimdir?
Batınilerde yüce imam kimdir? Yüce imam kimdir? Haşhaşilerin Yüce İmamı kimdir?
Çukur Celasun ölecek mi, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu?
Çukur Celasun ölecek mi, Kubilay Aka diziden ayrılıyor mu?
Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı ne zaman yayınlanacak?
Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı ne zaman yayınlanacak?
Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok, programdan ayrıldı mı, ne zaman gelecek?
Söylemezsem Olmaz Seren Serengil neden yok, programdan ayrıldı mı, ne zaman gelecek?
Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi mi?
Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi mi?

Popüler Haberler

Hace ne demek, nedir? Hace kime denir, anlamı nedir?
İhalelere girebilmek için vergi borcu sınırı 2021 yılında ne kadardır?
Maraşlı dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Şelemzar nerededir? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Şelemzar şehri haritadaki yeri
Yemin dizisinde Feride karakterini Cansu Tuman canlandırıyor
Batınilerde yüce imam kimdir? Yüce imam kimdir? Haşhaşilerin Yüce İmamı kimdir?
Fenerbahçe Denizlispor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB 1 – 0 Denizli youtube geniş özeti ve maçın golleri
Hasan Sabbah'ı kim, ne zaman öldürdü? Batıniler, Haşhaşiler, Alamut Kalesi gerçek tarihteki hikayesi
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Bim Heifer sterilizasyon spreyi özellikleri ve kullanıcı yorumları
Didem Arslan Yılmaz’la Kezban Kaplan Bulundu mu?
Emekli promosyonları veriliyor mu? 2021 Emekli promosyonları yatırıldı mı, ne zaman yatar?
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin'in yer aldığı diziler
Halepçe nerededir? Halepçe Katliamı nedir, ne zaman yapılmıştır?
Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Mart 2021 Salı ATV canlı yayın ve tekrarı izle
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal'ın hayatı!
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisindeki Cansu karakteri Kimdir? Nilperi Şahinkaya dizideki rolü ve hayatı
PS plus abonelik ücretleri ne kadar oldu? 2021 Playstation'dan abonelik ücretlerine zam!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.