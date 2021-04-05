Hace ne demek, nedir? Hace kime denir, anlamı nedir?

Trt 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi ilgiyle takip edilmektedir. Melikşah sürekli olarak Nizamülmülk’e Hace demektedir. Hace ne demek?

Hace kelimesi Farsça kökenlidir. Hace kelimesinin anlamı ise hoca,efendi müderris anlamına gelip ilim sahibi kişiler için kullanılır. Ağa ve sahip anlamına da gelmektedir.

Selçuklu Devleti’nin en önemli isimlerinde biri olan Nizamülmülk için Hace ifadesi kullanılmaktaydı. Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve siyaset bilimcisidir. Siyasetname isimli kitabın yazarıdır. İlk devlet görevini Gazneli Sultanlar için yapmıştır. İlk olarak Horasan valisinin yanında çalışmaya başlamıştır. 1064’de Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri oldu. Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. Nizamülmülk kelimesinin anlamı nizamların kurucusu anlamına gelmektedir.

Selçuklu Devleti’ne merkezleşmede ve müesseleşme konusunda büyük yardımları dokunmuştur. Türk Devletlerinde ilk kez gelir-gider raporlarını hazırlatmıştır. İlk istihbarat teşkilatının da kurucusudur. Öğrenciler için sağlanan burs ve yurt sistemininin mucidi sayılır.

1092’de bir haşhaşi tarafından öldürülür. Nizamülmülk’ün mezarı ise İran’da bulunmaktadır. Sultan Melikşah’ın mezarı da orada bulunmaktadır.