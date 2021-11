Habis filminin konusu ve yorumu nedir? Korku filmlerinin lider isimlerinden James Wan, Habis filminin başında yer alacak

Saw, İnsidious ve The Conjuring gibi başarılı filmlerle korku dünyasında oldukça büyük bir üne sahip olan James Wan, Habis filminin başında yer alacak. Kendine has dokunuşlarıyla film dünyasında zaman zaman gündeme gelen James Wan’ın Habis filminde yazar ve yönetmen olarak yer alacağı öğrenildi. İzleyenler Habis filminin içeriği hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için arama motorlarını meşgul etmeye devam ediyor. Peki Habis filminin konusu ve yorumu nedir?

Habis Filminin Konusu ve Yorumu Nedir?

Klasik korku filmlerinin başlangıç sahneleri olan sessizlik sahneleri Habis filminde de kendini gösteriyor. İşini bitirerek eve dönen Madison, eve geldiği zaman ise yatak odasında tacizci olan kocası Derek’i görür. Eşinin hamile olduğuna şaşıran Derek, bunu sevinçle karşılamak yerine Madison’dan şüphelenir ve onunla tartışmaya başlar

Tartışma sonucunda yaşanan kaza sonucu Derek hayatını kaybeder. Madison ise bu olay sonrasında insanların ölümünü önceden görme özelliğine sahip olmuştur. Sonrasında ise asıl hikaye başlar. Habis filminde yer alan oyuncular ise şu şekilde:

- Annabelle Wallis – Madison Mitchell

- Maddie Hasson – Sydney Lake

- George Young – Kekoa Shaw

- Michole Briana White – Regina Moss

- Jacqueline McKenzie – Dr. Florence Weaver

- Jean Louisa Kelly – Jane Doe

- Ingrid Bisu – Winnie

- Paula Marshall – Beverly Woods

- Jake Abel – Derek Mitchell

https://youtu.be/BRqDboxp1I0