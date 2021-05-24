Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler

Habertürk TV ekranlarında haber sunuculuğu yapan ve pek çok programda modaratörlük yapan Veyis Ateş ile ilgili merak edilen bilgilere yazımızda derledik.

Veyis Ateş kimdir?

1973 senesinde Mersin’in Tarsus ilesinde doğan Abdurrahman Veyis Ateş, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlamıştır. Ateş, öğrencilik zamanlarında Cem Radyo’da radyoculuk yaptı.

26 senesinde TV Net kanalında haber sunuculuğu yapmaya başlayan Ateş, bu kanalda Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Aksama Doğru ve Kadir Mısıroglu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sunuculuğunu yaptı.

2013 senesinde Habertürk TV’ye transfer olan Ateş, 2016 senesinde Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 senesinde ise görevinden istifa edip programcı ve yazar olarak yaşamını sürdüreceğini açıkladı.

Ateş, Habertürk ekranlarında "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programlarıyla seyirci karşısna çıkmayı sürdürüyor. Aynı zamanda Ateş, Spikerler Deneği Genel Başkanlığı da yapmaktadır. Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 senesinde boşandı.