Habertürk TV uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki

Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. Habertürk TV frekans bilgileri nedir? Habertürk TV polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.

Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.

Habertürk TV frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 12210 Mhz

Polarizasyon: H (YATAY)

Sembol Oranı: 10000

Habertürk TV SD frekans bilgileri

FEC: 3/4

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11053 Mhz

Polarizasyon: H (YATAY)

Sembol Oranı: 8000

FEC: 3/4

Habertürk TV canlı izle

Habertürk TV kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. Habertürk TV kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz

https://www.haberturk.com/canliyayin