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Habertürk TV uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki

TV kanallarını izlemek için doğru frekans bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Peki Habertürk TV frekansı nedir? Habertürk TV polarizasyonu, Fec değeri, sembol oranı ve uydu Nedir? Habertürk TV kanalının frekans bilgileri araştırılmaya başlandı.

03 Ocak 2021 Pazar 19:09
Habertürk TV uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Habertürk TV canlı izleme linki
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Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. Habertürk TV frekans bilgileri nedir? Habertürk TV polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.

Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.

Habertürk TV frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 12210 Mhz

Polarizasyon: H (YATAY)

Sembol Oranı: 10000

FEC: 3/4

Habertürk TV SD frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11053 Mhz

Polarizasyon: H (YATAY)

Sembol Oranı: 8000

FEC: 3/4

Habertürk TV canlı izle

Habertürk TV kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. Habertürk TV kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz

https://www.haberturk.com/canliyayin



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:09
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Anahtar Kelimeler:
BilgileriFrekansUyduHabertürk
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