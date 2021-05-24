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Habertürk TV Açık ve Net Süleyman Soylu canlı yayın izle | Habertürk canlı izle 24 Mayıs Pazartesi 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılacağı Habertürk TV Açık ve Net programını canlı izlemek için haberimizi ziyaret edebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:41
Habertürk TV Açık ve Net Süleyman Soylu canlı yayın izle | Habertürk canlı izle 24 Mayıs Pazartesi 2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’in olay yaratan iddialarına yanıt vermek için Habertürk TV’de yayınlanan ‘Kübra Par’la Açık ve Net’e konuk olacak. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Soylu, aynı zamanda Sedat Peker’in videolarında yer alan iddiaları da yanıtlayacak.

Habertürk TV Süleyman Soylu canlı yayın izle

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV’de katılacağı programda İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy’un sorularını cevaplayacak.

HABERTÜRK TV SÜLEYMAN SOYLU CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Neler olmuştu?

Suç örgütü lideri olarak tanınan Sedat Peker, Youtube hesabından çeşitli videolar yayınlayarak başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere birçok kişiyi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:41
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Anahtar Kelimeler:
Habertürk CanlıHabertürk Süleyman SoyluSedat Peker
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