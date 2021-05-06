Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?

Ebru Baki ve Bülent Aydemir tarafından sunulan Para Gündem programının yayın olmadığını gören izleyiciler, programın neden yayında olmadığını merak ediyor, Para Gündem neden yayınlanmadı?

ekranlarında hafta içi her sabah saat 9.00 ve saat 12.00 arasından devam eden program artık yayınlanmıyor.

MHP,tarafından sunulan 100 maddelik yeni anayasa önerisi,programda tartışıldı. Yeni anayasa önerisini çok sert eleştiren programa MHP’den sert bir şekilde tepkiyle karşılık verdi.

MHP’nin sert tepkisinin ardından program sunucularından biri olan Bülent Aydemir,MHP’den özür bekledi. Bu hamlenin ardından ipler daha da gerildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk kanalını boykot kararı aldı.

Bu boykot kararının ardından Habertürk genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi görevden alındı. Bülent Aydemir, görevden alınanlar arasında yer alıyor. Bu görevden almalar sonrası programda yayından kaldırılmış oldu. Habertürk’ün yayın akışı da değişti.