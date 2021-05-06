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Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?

Habertürk kanalında hafta içi her gün saat 9.00 ile 12.00 saatleri arasında Para Gündem programı yayınlanmaktaydı. Programı izlemek isteyen izleyiciler,Habertürk kanalını açınca Para Gündem'in yayında olmadığını fark ettiler. Seyirciler, Para Gündem programının neden yayında olmadığını araştırmaya başladı. Habertürk Para Gündem neden yayında yok? İşte Habertürk Para Gündem programında yaşanan son gelişmeler...

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:27
Habertürk Para Gündem neden yayınlanmadı?
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Ebru Baki ve Bülent Aydemir tarafından sunulan Para Gündem programının yayın olmadığını gören izleyiciler, programın neden yayında olmadığını merak ediyor, Para Gündem neden yayınlanmadı?

Habertürk ekranlarında hafta içi her sabah saat 9.00 ve saat 12.00 arasından devam eden program artık yayınlanmıyor.

MHP,tarafından sunulan 100 maddelik yeni anayasa önerisi,programda tartışıldı. Yeni anayasa önerisini çok sert eleştiren programa MHP’den sert bir şekilde tepkiyle karşılık verdi.

MHP’nin sert tepkisinin ardından program sunucularından biri olan Bülent Aydemir,MHP’den özür bekledi. Bu hamlenin ardından ipler daha da gerildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk kanalını boykot kararı aldı.

Bu boykot kararının ardından Habertürk genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi görevden alındı. Bülent Aydemir, görevden alınanlar arasında yer alıyor. Bu görevden almalar sonrası programda yayından kaldırılmış oldu. Habertürk’ün yayın akışı da değişti.




Son Güncelleme: 06.05.2021 12:27
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HabertürkHabertürk Para GündemPara Gündem Neden Yayında Yok?
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