Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!

Habertürk’te spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile dikkatleri üzerinde toplamıştı.

Ev içerisinde doğal haliyle vermiş olduğu pozları sık sık takipçileri ile paylaşan 32 yaşındaki Sarıoğlu, geçen gün yüzünün yarısını peçe ile kapatarak dans ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Sarıoğlu’nun oryantal dansı kısa süre içerisinde herkes tarafından konuşulması, Habertürk yönetiminin rahatsız olmasına neden oldu.

İşine son verildi

Alınan bilgilere göre, Hande Sarıoğlu ve evin içerisinde bulunan arkadaşları ile eğlenmek için yapmış olduğu dansı sosyal medya üzerinden paylaşıma sunmasının ardından Habertürk, güzel spikerin işine son verdi.