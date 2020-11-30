HaberTürk Ebru Baki neden yok, programı neden yayınlanmadı?

Para Gündem Programı Sunucusu Ebru Baki Koronovirüse Mi Yakalandı?

Habertürk ekranlarında yayınlanmakta olan ekonomi programı Para Gündem bugün yayınlanmamıştır. Programın sunucusu Ebru Baki’nin koronavirüse yakalandığı haberleri dolaşıyor.

Ebru Baki Neden Ekranlarda Değil?

Habertürk kanalında saat 09.00’da ekranlara çıkan Para Gündem ekonomi programı bugün yayın akışında yer almadı. Programın yayınlanmama nedeni ise bilinmiyor. Ebru Baki’de bu konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Ancak programı sunan Ebru Baki’nin koronavirüse yakalanmasından dolayı izinli olması araştırılıyor.

Ebru Baki Koronavirüse Mi Yakalandı?

Ebru Baki’nin izinli olmasından dolayı programda olmadığı söylendi. Ancak Ebru Baki’den koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

Ebru Baki Kimdir?

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Baki, Üniversite yıllarında Hürriyet Gazetesi’nde ekonomi servisinde staj yapmıştır. Lise döneminde ise başvurmuş olduğu programlardan dolayı eğitim hayatına yurtdışında devam etmiştir. Orada çeşitli burslardan faydalanarak eğitimine devam etmiştir. İletişim Fakültesinde aldığı eğitimden sonra Marmara Üniversitesi İDBF Uluslararası İktisat Bölümü’ne devam etmiştir. Hürriyet Gazetesi’nde stajyerlik yapmasından sonra muhabirlik kariyerine yükselmiştir. Burada 7 yıllık bir dönemi olmuştur. Bilişim alanından iş dünyasına ve tüketici haberlerine kadar birçok ödüller almıştır.

Hürriyet Gazetesi’nden sonra televiyon hayatına atılarak CNN Türk kanalında ekonomi haberleri sunmaya başlamıştır. CNN Türk kanalında ise Parametre ve Ebru ile Pazarlık programlarını sunmuştur.

Ebru Baki, hafta içi her gün Habertürk TV'de ekrana çıkan Para Gündem programıyla izleyicilerin karşısına çıkmaktadır.