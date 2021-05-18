HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?

Haber Türk Ebru Baki neden yok? Ebru Baki kovuldu mu?

Milli Hareket Partisi ile yaşanan gerilim sonrasında Bülent Aydemir görevden alınmıştı. Kürşad Oğuz da istifasını vererek, olaylara tepkisini açıkça ortaya koydu. Bu yaşanan ayrılıklardan sonra, MHP’nin eleştiri hedefi olan Ebru Baki’nin durumu merak edilmeye başlandı. Ebru Baki Para Gündem programında yer almaması ile dikkatleri üzerine çekti. Ebru Baki programda neden yok? Sorusu en çok araştırılanlar arasında yer aldı.MHP tarafından, Haber Türk sunucusu olan Ebru Baki’ye sonra da ona destek veren Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’e tepki gösterilmesinden sonra, Aydemir görevinden ayrılmıştı. Kürşad Oğuz ise kanalın genel yayın yönetmeni olarak yaşananlara tepki göstermiş ve istifasını vermişti. Daha sonra genel yayın yönetmeni olarak Mehmet Kenan Tekdağ görev yapmaya başlamıştı. Yaşanan bu olaylardan sonra Ebru Baki merak konusu oldu.

Ebru Baki’ye ne oldu?

Bu olaylardan sonra görevine bir süre daha devam eden Baki, bugün Para Gündem programında yer almadı. Baki’nin yerine Meltem Acet programı sundu. Meltem Acet, Baki’nin şu anda izin kullandığını ve çarşamba günü tekrar programı sunmaya başlayacağını açıkladı. Haber Türk TV Ankara temsilciğini ise Bülent Aydemir’den sonra Sibel Erdem yürütmeye başladı.