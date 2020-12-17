Haber Global spikeri Melis Hazal Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Haber Global ekranlarında Türkiye’de Sabah programını başarılı spiker Melis Hazal Karagöz sunuyor. Sabah saatlerinde izleyicilerin karşısına çıkan Karagöz, enerjisi ile beğenileri üzerine topluyor.

Melis Hazal Karagöz kimdir?

1992’de Eskişehir’de dünyaya gelen Melis Hazal Karagöz, liseyi Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Üniversite eğitimini, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünde alan Karagöz, daha sonra 2017 senesinde yüksek lisansı eğitimini Doğuş Üniversitesi’nde almaya başlamıştır.

Lisans eğitimini aldığı zamanlarda okulun medya merkezinde görevler aldı. Aynı zamanda yine okuluna devam ederken Beşiktaş Tv ve özel bir yapım şirketinde staj yaptı. Sonrasında staj yaptığı şirkette muhabir ve sunucu olarak çalıştı. Başkent İletişim ve Hakan Öztürk Medya Eğitim Merkezinde diksiyon ve spikerlik eğitimlerini aldı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yerel bir televizyonda spikerlik yaptı. Daha sonrasında Tele1 kanalında editörlük, spikerlik ve sunuculuk yaptı. Youtube’da da “Gerçek Ekonomi” adlı bir program sundu. 2019 Haber Globel ekibine katılan Karagöz burada gece haberlerini sundu. Günümüzde Melis Hazal Karagöz, Haber Global ekranlarında Türkiye’de Sabah programının sunuculuğunu yapıyor.