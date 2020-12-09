Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi 1976 yılında vizyona girmiştir. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ertem Eğilmez üstlenmiştir. 3 seri olan Hababam Sınıfı serisinin en sevilen filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Uyanıyor’da Tarık Akan yer almıyor. Ayrıca bu filmde Halit Akçatepe son kez Hababam Sınıfı filmlerinde yer almaktadır.
Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ne?
Hababam Sınıfı serisinin bu filminde sınıfa çalışkan bir öğrenci olarak Ahmet katılır. Ahmet Mahmut Hoca’nın eski bir tanıdığının oğludur. Çok çalışkan ve dürüst biri olan Ahmet, Hababama ilk başlarda iyi yaklaşsa da, haylaz sınıfın mensupları sonunda Ahmet’i de çileden çıkarır. Hababam Ahmet’in haklı olduğunu anlar ve onun mezun olduktan sonra görev yaptığı okula giderek ona yardım eder.
Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları
Yeşilçam’ın en sevilen, klasikleşmiş filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Uyanır filminde yer alan oyuncular ve karakterleri şu şekildedir;
Münir Özkul - Kel Mahmut
Adile Naşit - Hafize Ana
Kemal Sunal - İnek Şaban
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer
Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket
Şener Şen - Badi Ekrem
Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü
Hakkı Karadayı - Veysel Efendi
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Tayfun Akalın - Öğrenci
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz
Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil
Hayri Karabey - Coğrafya Hocası
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz
Tuncay Akça - Bacaksız