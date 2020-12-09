Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi 1976 yılında vizyona girmiştir. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ertem Eğilmez üstlenmiştir. 3 seri olan Hababam Sınıfı serisinin en sevilen filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Uyanıyor’da Tarık Akan yer almıyor. Ayrıca bu filmde Halit Akçatepe son kez Hababam Sınıfı filmlerinde yer almaktadır.

Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu ne?

Hababam Sınıfı serisinin bu filminde sınıfa çalışkan bir öğrenci olarak Ahmet katılır. Ahmet Mahmut Hoca’nın eski bir tanıdığının oğludur. Çok çalışkan ve dürüst biri olan Ahmet, Hababama ilk başlarda iyi yaklaşsa da, haylaz sınıfın mensupları sonunda Ahmet’i de çileden çıkarır. Hababam Ahmet’in haklı olduğunu anlar ve onun mezun olduktan sonra görev yaptığı okula giderek ona yardım eder.

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları

Yeşilçam’ın en sevilen, klasikleşmiş filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı Uyanır filminde yer alan oyuncular ve karakterleri şu şekildedir;

Münir Özkul - Kel Mahmut

Adile Naşit - Hafize Ana

Kemal Sunal - İnek Şaban

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Ahmet Sezerel - Ahmet Sezer

Şevket Altuğ - Kimya hocası Şevket

Şener Şen - Badi Ekrem

Ali Çamlıca - Edebiyat hocası Zühtü

Hakkı Karadayı - Veysel Efendi

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Tayfun Akalın - Öğrenci

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz

Akil Öztuna - Felsefe hocası Akil

Hayri Karabey - Coğrafya Hocası

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Ergin Orbey - Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz

Tuncay Akça - Bacaksız