Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu

Yeşilçam’ın unutulmaz serilerinden Hababam Sınıfı serisinin dördüncüsü Hababam Sınıfı Tatilde Show TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Efsane yönetmen Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filminde Mahmut Hoca haylaz öğrencilerine unutulmaz bir ders verecektir.
Hababam Sınıfı Tatilde konusu
Açgözlü ve paragöz okul sahibi Çamlıca Lisesine kız öğrencileri de almaya karar verir. Hababam Sınıfı’na kız öğrencilerin gelmesi okuldaki her şeyi değiştirecektir. Yeni gelen 4 kız öğrenci ve Hababam erkekleri arasında savaş başlar. Ancak öğrenciler aralarındaki savaşı bırakıp Mahmut Hoca’ya karşı birlik olmak için anlaşırlar.
Haylazlar Mahmut Hoca’dan intikamlarını okuldan kaçarak almaya karar verir. Badi Ekrem’i kullanarak bando takımıyla okuldan kaçan haylazlara Mahmut Hoca çok büyük bir ders verecektir. Mahmut Hoca haylazları izcilik kampına göndererek onları cezalandırır.
Hababam Sınıfı oyuncuları
Hababam Sınıfı Tatilde filminde yer alan unutulmaz oyuncular ve canlandırdıkları efsane olmuş karakterler şu şekildedir;
Münir Özkul - Kel Mahmut
Kemal Sunal - İnek Şaban
Adile Naşit - Hafize Ana
Şener Şen - Badi Ekrem
Avni Yalçın - Edebiyat Hocası Avni
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Sevda Aktolga - Sevda
Muharrem Gürses - Okul müdürü
Teoman Ayık - Öğrenci
Filiz Bozkurt - Filiz
Sevtap Erdemli - Sevtap
Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz
Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca
Hayri Karabey - Rıza Hoca
Hababam Sınıfı Tatilde kaç yılında çekildi?
Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi 1975 yılında çekilmiştir. Her sene bir filmi çekilen Hababam Sınıfı’nın dördüncüsü Hababam Sınıfı Tatilde 1978 yılında çekilmiştir.
Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi?
Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri filmlerin çekildiği Çamlıca Lisesi’nin yanı sıra ormanda çekilen sahneler Belgrad ormanında çekilmiştir.