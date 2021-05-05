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Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Hababam Sınıfı Tatilde televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi, Hababam Sınıfı Tatilde konusu nedir sorularını merak ediyor. Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ve oyuncularını haberimizde bulabilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:15
Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu
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Yeşilçam’ın unutulmaz serilerinden Hababam Sınıfı serisinin dördüncüsü Hababam Sınıfı Tatilde Show TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. Efsane yönetmen Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filminde Mahmut Hoca haylaz öğrencilerine unutulmaz bir ders verecektir.

Hababam Sınıfı Tatilde konusu

Açgözlü ve paragöz okul sahibi Çamlıca Lisesine kız öğrencileri de almaya karar verir. Hababam Sınıfı’na kız öğrencilerin gelmesi okuldaki her şeyi değiştirecektir. Yeni gelen 4 kız öğrenci ve Hababam erkekleri arasında savaş başlar. Ancak öğrenciler aralarındaki savaşı bırakıp Mahmut Hoca’ya karşı birlik olmak için anlaşırlar.

Haylazlar Mahmut Hoca’dan intikamlarını okuldan kaçarak almaya karar verir. Badi Ekrem’i kullanarak bando takımıyla okuldan kaçan haylazlara Mahmut Hoca çok büyük bir ders verecektir. Mahmut Hoca haylazları izcilik kampına göndererek onları cezalandırır.

Hababam Sınıfı oyuncuları

Hababam Sınıfı Tatilde filminde yer alan unutulmaz oyuncular ve canlandırdıkları efsane olmuş karakterler şu şekildedir;

Münir Özkul - Kel Mahmut

Kemal Sunal - İnek Şaban

Adile Naşit - Hafize Ana

Şener Şen - Badi Ekrem

Avni Yalçın - Edebiyat Hocası Avni

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Sevda Aktolga - Sevda

Ayşen Gruda - Ayşe

Muharrem Gürses - Okul müdürü

Teoman Ayık - Öğrenci

Filiz Bozkurt - Filiz

Sevtap Erdemli - Sevtap

Ergin Orbey - Hüseyin Şevki Topuz

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz

Talat Dumanlı - Sıtkı Hoca

Hayri Karabey - Rıza Hoca

Hababam Sınıfı Tatilde kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi 1975 yılında çekilmiştir. Her sene bir filmi çekilen Hababam Sınıfı’nın dördüncüsü Hababam Sınıfı Tatilde 1978 yılında çekilmiştir.

Hababam Sınıfı Tatilde nerede çekildi?

Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri filmlerin çekildiği Çamlıca Lisesi’nin yanı sıra ormanda çekilen sahneler Belgrad ormanında çekilmiştir.




Son Güncelleme: 05.05.2021 14:15
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Hababam Sınıfı TatildeKemal SunalŞener Şen
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