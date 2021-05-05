Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisi Hababam Sınıfı Tatilde filmi ile televizyonlarda yayınlanacak. Yayın akışında Hababam Sınıfı Tatilde filmini gören pek çok sinema sever filmin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı.

Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir?

Okul müdürü daha fazla para kazanabilmek için Çamlıca Lisesi’ne kız öğrencilerin kabul edilmesini ister. Okula kabul edilen 4 kız öğrenci ise Hababam Sınıfına kayıt olur. Kısa sürede Hababam Sınıfına uyum sağlayan kızlar aynı erkek öğrenciler gibi haylazlık yaparlar. Sürekli Hababam Sınıfının pusularına düşen kızlar aralarında ki ajanı bulmak için arama başlatır. Okuldan kaçabilmek için izci olma planı kuran Hababam Sınıfı Body Ekrem’i arkalarına alarak okuldan kaçar ve maça giderler. Maç dönüşü Mahmut Hoca ile karşılaşan Hababam Sınıfının cezası ise gerçekten izci kampına gitmek olacaktır.

Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları