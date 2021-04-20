Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı kaç yılında çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede, ne zaman çekildi?

Ekranların eskimeyen yapımlarından Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin çekim detayları vatandaşları tarafından merak ediliyor. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Filmin asıl hikayesi Rıfat Ilgaz tarafından kaleme alınmıştır. Uyarlama senaryo ise Sadık Şendil tarafından yazılmıştır. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Şener Şen gibi birçok usta isim yer almaktadır.

Arzu filmin çektiği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminin müzikleri ise Melih Kibar tarafından hazırlanmıştır. Komedi türündeki bu film uzun bir seri halinde devam etti. Bu filmin ardından ise Hababam Sınıfı Uyanıyor gösterime girdi. Serinin ilk filminden 1 yıl sonra gösterime giren film, serinin en çok hasılat yapan filmi oldu. Aynı zamanda Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Müzik Ödülü’nü aldı.

Şener Şen ve Kemal Sunal ilk kez Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde birlikte rol almıştır. Bu film Tarık Akan’ın rol aldığı son Hababam Sınıfı filmi olmuştur. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde sahte diplomalarla Mahmut Hoca’yı kandırmaya çalışan Hababam Sınıfı, yine sınıfta kalmıştır. Okula yeni gelen beden eğitimi hocası Badi Ekrem ise sınıfa kök söktürüyor. Sonrasında ise okula yeni bir edebiyat öğretmeni geliyor.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı hangi yıl çekildi?

Film 1975 senesinde çekilmiştir. Bu film, serinin 2. filmidir ve 1 Ocak 1976’da gösterime girmiştir. Film oldukça büyük bir gişe başarısı elde etmiştir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı nerede çekildi?

Film, İstanbul Üsküdar Validebağ Korusu’nda çekilmiştir. Korunun içindeki Adile Sultan Kasrı, filmin ana çekim mekanıdır. Filmin sahneleri genellikle burada ya da korunun içinde çekilmiştir.

Oyuncu kadrosu

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Münir Özkul (Müdür Muavini Kel Mahmut)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Semra Özdamar (Semra Hoca)

Tarık Akan (Badi Ekrem)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Akil Öztuna (Akil Lütfü)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Ertuğrul Bilda (Külyutmaz Necmi)

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri)

Ergün Sözer (Boncuk)

Filminin oyuncu kadrosundaki diğer isimler:

Hayri Karabey (Rıza Hoca)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

Talat Dumanlı (Sıtkı Hoca)

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir)

Tevfik İnce (Hoca)

Dilaver Gür (Okul Müdürü Muharrem Gür)

Ercan Gezmiş (Postal Rıza)

Gazanfer Şener (Kikirik)

Hakkı Karadayı (Veysel Efendi)

Tayfun Akalın (Öğrenci)

Ergin Orbey (Müfettiş Hüseyin Şevki Topuz)

Teoman Ayık (Öğrenci)

Orhan Aydınbaş (Milli Eğitim Bakanı)

Zülfikar Öner (Öğrenci)

Ekrem Dümer (Bürokrat)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Leman Akçatepe (Ferit'in Annesi)