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Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Yonca karakteri kim? Yonca Evcimik kim?

Bugün ekranlara gelen Hababam Sınıfı Güle Güle filmini seyredenler, Yonca karakterini araştırmaya başladı. Peki, Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Yonca karakteri kim?

18 Mayıs 2021 Salı 21:41
Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Yonca karakteri kim? Yonca Evcimik kim?
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Türk sinemasının sevilen serisi Hababam Sınıfı Güle Güle’nin karakterleri seyirci tarafından oldukça merak ediliyor. Seyircinin en fazla merak ettiği karakterlerden birisi de Yonca karakteri. Peki Hababam Sınıfın Güle Güle filmi Yonca karakteri kim? Yonca Evcimik kim? İşte cevabı…

Hababam Sınıfı Güle Güle filmi Yonca karakteri kim?

Hababam Sınıfı Güle Güle isimli filmde Yonca karakterine hayat veren isim Yonca Evcimik’tir.

Yonca Evcimik kim?

Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 İstanbul doğumludur. Sanat hayatına 1977’de çocuk tiyatrosuyla adım atmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. 1978 ve 1990 seneleri aralığında müzikallerde uzman dansçılık ile şarkıcılık yapmıştır. Ayrıca bu dönemlerde pek çok tiyatro oyunu ile de sahneye çıkmıştır.

1979 yılında Şan Tiyatrosu’na başlamıştır. 1984 yılına dek bu tiyatroda pek çok oyun ile müzikalde yer almıştır. Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen oynadığı tiyatro oyunlarıdır. Aynı zamanda bu tarihlerde Hababam Sınıfı Güle Güle ile Kızlar Sınıfı isimli filmlerin kadrosunda da yer almıştır. 1985 ve 1988 seneleri aralığında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler isimli oyunlar ile sahneye çıkmıştır. 1989 ve 1990 yıllarında Gülhane Etkinlikleri'nde sunuculuk ile show girl’lük yapmıştır.

Yonca Evcimik sanat hayatı süresince pek çok TV projesinde yer alarak ekranlara gelmiştir. 1993 yılında “Karambol Show” isimli bir Show programını hazırlayarak sunmuş, programda yaptığı dans şovları ve ağırladığı birbirinden ünlü isimler ile seyirciye keyifli anlar yaşatmıştır. 1996’da “Çılgın Bediş” adındaki TV dizisinde başrol olarak oynamıştır. Haftanın her günü çekimleri yapılan dizi yayınlandığı dönemin reyting rekortmeni olmuştur. Bu zamana kadar toplamda 18 kere yayımlanan dizi, her yayınlanışında reyting sıralamasının üstünde yer almıştır. 2006 senesinde ilk defa “Benimle Dans Eder misin?” isimli yarışma programında jürilik yapan başarılı sanatçı, bu yarışmada yeni nesle dansı sevdirmeyi başarmıştır. 4 sezon devam eden yarışmada 4 sezon da jürilik yapan sanatçı, en son 2008’de yazları ekranlara gelen “İkizler” isimli yarışmanın jüriliğini yapmıştır. 2007’de Cumartesi sabahları yayınlanan “Yoncimik Harikalar Diyarı” isimli çocuk programının sunuculuğunu yapan Yonca Evcimik, küçük hayranlarının kalbinde taht kurmayı başardı.

Başarılı sanatçı aynı zamanda pek çok prodüksiyon çalışmasına da imza atmıştır. Birkaç İyi Adam ile Çıtır Kızlar isimli grupların tekli ve albümlerinin prodüktörlüğünü yapmış olan Yonca Evcimik, bu çalışmalarında bilinmeyen bir yanını da göstererek klip yönetmenliği de yapmıştır. Yonca Evcimik, kendi klipleri dışında prodüktörlüğünü üstlendiği Çıtır Kızlar ile Birkaç İyi Adam isimli grupların da pek çok video klibinin yönetmenliğini yapmıştır. 2007 yılında sevilen şarkıcı Yeliz’in söylediği “Yalan” adlı şarkının da klip yönetmenliğini yapan isim Yonca Evcimik olmuştur.

Yonca Evcimik’in, müzik kariyerine başladığı ilk dönemlerde basının ve şarkıcının hayranları tarafından Evcimik’e verilmiş olan “Yoncimik” lakabını ülkemizin ilk ve tek lisanslı markası yapmayı isteyen sanatçı, bu konu ile alakalı en büyük adımını 2006 yılının Nisan ayında yayımladığı, psikiyatr ve pedegogların denetimi ile kendisi ele aldığı “Yoncimik’in Maceraları – 1-“ ile gerçeğe dönüştürmüştür. Okul öncesinde eğitim alan çocuklar için anlatılan ve çocukların algılamasında sorun yaşandığı durumları ele alan Evcimik, serinin 1. ve 2. sayısı “Yoncimik’in Maceraları – 2- Doğum” dan sonra ulaştığı yüksek satış rakamlarıyla yazarlık alanında da başarısını kanıtlamış oldu. Başarılı sanatçı bu projesi dahilinde “Yoncimik Bebek”leri satışa çıkararak büyük bir başarı elde etti. Yonca Evcimik’in, “Yoncimik” isimli projesi dahilinde ele almış olduğu alanlardan bir diğeri ise gençlik dergisi projesi olan “Yoncimix” de yayın hayatına 2006 yılının Ağustos ayında başladı. 2008 senesinde Yoncimik markasına ait çantalarını da satışa sunmuştur. Yoncimix markasının çantaları; başta YKM olacak şekilde pek çok mağaza ile fuarda satışa çıkmıştır.

Başarıdan başarıya koşan sanatçı, 2013 yılı Şubat ayında intenet üzerinden yayın gerçekleştiren bir web TV kanalı açtı. Evcimik’in kanalında; Yeliz, Çiğdem Tunç gibi ünlüler program yaptı. Bu programlar belli bir yayın akışında devamlı güncellenerek yayınlarını yapıyor.


Son Güncelleme: 18.05.2021 21:41
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