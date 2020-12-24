Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ne zaman çekildi, konusu ve oyuncu kadrosu

Hababam Sınıfı serisinin yeni kadrosuyla çekilen ilk filmde Bilo ağa karakteri filme katılıyor. Filmde kız ve erkekler karma eğitim görürken, iki gencin birbirine aşık olması, Mahmut Hoca ve öğrenciler arasındaki çekişmeler anlatılıyor.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor konusu

Öğrenciler haylazlıklarından geri kalmıyor. Kızlar ve erkekler arasındaki çekişmenin yanı sıra öğretmenlerle olan atışmalarda filmde işleniyor. Filmde Bilo Ağa sınıfa katılırken, sınıfta Kıvırcık Ömer ve Ayşe isimli genç kız birbirine aşık olur. Filmde ikilinin aşkı temel alınırken yaşanan haylazlıklar da en komik şekilde anlatılıyor.

Film 1978 yılında çekimleri tamamlanan film 1 Şubat 1979 yılında vizyona girdi. Filmde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterle şu şekilde;

Münir Özkul - Kel Mahmut

Zümrüt Cansel - Ayşe

Şevket Altuğ - Kimya hocası

Adile Naşit - Hafize Ana

Perran Kutman - Hürrem

Şener Şen - Badi Ekrem

İlyas Salman - Bilo Ağa

Muharrem Gürses - Müdür

Bülent Haksever - Kıllı Sami

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Ahmet Arıman - Hayta İsmail