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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ve oyuncuları

Türk sinemasının efsane film serilerinden Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Efsane film Hababam Sınıfın Dokuz Doğuruyor filminin konusu ve oyuncu kadrosu seyirci tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ve oyuncuları…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:11
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu ve oyuncuları
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Serinin 5. yapımı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, komedi kategorisinde en çok izlenen ve dikkat çeken filmler arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunda usta oyuncu Kemal Sunal’ın yer almadığı ilk film ve Münir Özkul’un ise son kez yer aldığı film olma özelliğini taşımaktadır. Yerli sinema filmi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un yönetmen koltuğunda Kartal Tibet otururken, yapımcılığını ise Nahit Ataman ile Ertem Eğilmez üstlenmiştir.

Efsane film serisi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’un başrol kadrosunda ise Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi birbirinden usta ve başarılı oyuncular yer almıştır. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor isimli film 1978 senesinde seyircisi ile buluşmuştur.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor film konusu

Kızlar ile erkeklerden oluşan ilk Hababam Sınıfı diğer serilerde ki haylazlıklarına devam ediyor. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelmiştir ve kendisini sınıfın ağası ilan etmiştir. Öğrenciler de onunla dalga geçmeye başlarlar. Fakat Bilo biraz saf olduğundan dolayı bunun fark etmez. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıfta ki Kıvırcık Ömer ile Ayşe isimli 2 öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Fakat öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar öneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğu düşüncesine kapılır. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonuna gelindiğinde ise Ayşe doğum yapar.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin çekim yerleri neresidir?

Özel Çamlıca Lisesi olarak kullanılan okulun binası Üsküdar’da Validebağ Korusu içinde yer alan Adile Sultan Kasrı filmin mekanı olarak tercih edilmiştir.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncu kadrosu

Zümrüt Cansel

Adile Naşit

Münir Özkul

Talip Güran

Perran Kutman

İlyas Salman

Şener Şen

Feridun Şavlı

Şevket Altuğ

Ali İnce

Sıtkı Akçatepe

Ahmet Arıman

Hayri Karabey

Sevda Aktolga

Talat Dumanlı

Bülent Haksever

Nejat Gürçen

Tayfun Akalın

Muharrem Gürses

Faruk Şavlı

Açelya Aytaç

Nuri Tuğ

Tekgül Gözalan


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:11
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Anahtar Kelimeler:
HababamSınıfınDokuzDoğruyorOyuncularıKonusu
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