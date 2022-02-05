Güzelliği ile büyüleyen oyuncu Nebahat Çehre kimdir? Nerelidir? Nebahat Çehre nerede yaşıyor?

Annesi Gürcü olan ve babasından dolayı Laz kökenli oyuncu 15 Mart 1944 yılında Samsun’da doğmuştur. Nebahat Çehre dört çocuklu ailenin tek kızı olarak dünyaya gelmiştir.

Nebahat Çehre 5 yaşında ailesi ile beraber İstanbul’a gelmiştir. Çehre, daha 15 yaşında iken Türkiye güzeli seçilmiştir. Bunun üzerine oyunculuk teklifi olan Çehre 1961 yılında Yaban Gülüm filminde ilk defa kamera karşısına çıkmıştır. 30 Ocak 1967 yılında Yılmaz Güney ile evlenen Çehre, evliliğini bitirdikten sonra ikinci evliliğini yapmıştır. İkinci evliliğini ise Yavuz Demir ile yapmış ve bir düre sonra bu evliliğini de noktalamıştır. Nebahat Çehre bir dönem sahne almıştır.