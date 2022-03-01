Güzel oyuncu Sevinç Meşe kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Sevinç Meşe nerede doğdu?

Sevilen güzel manken Sevinç Meşe kaç yaşında? Nerede doğdu? Soruları büyük merakla araştırılmaya devam ediyor.

Sevinç Meşe kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır?

5 Mart 1988’de dünyaya gelen ünlü oyuncu Sevinç Meşe, 8 sene profesyonel olarak modellik yapmıştır. Akademi 35 Buçuk’da oyunculuk eğitimi almış olup, London Study Center’da da dil eğitimi tamamlamış buna ek olarak Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde yüksek lisansını yapmıştır.

Elazığ’da dünyaya gelen Sevinç Meşe, 17 yaşına dek Elazığ’da ikamet etmiş sonrasında İstanbul’a taşınmıştır.

2013 yılında Model of Turkey ve Miss Model Of Europe güzellik yarışmalarına katılmış ve iyi bir derece elde ederek kraliçe tacına sahip olmuştur.

İlk olarak reklam filmleriyle oyunculuk kariyerine başlayan Sevinç Meşe, Molfix, Turkcell ve Uğur Derin Dondurucu gibi markaların reklam yüzü olmayı başarmıştır.

İlk oynadığı sinema filmi 2017 yılında Eğreti Gelin Ladik isimli bir film olan Sevinç Meşe, ilk dizi kariyerine ise yine 2017 yılında Fatih isimli bir dizi ile başlamıştır. Dizide İmparatoriçe Theodora karakterini canlandırmıştır.