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Güzel oyuncu Kübra Kip aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Kübra Kip nerede doğdu?

Behzat Ç. dizisi ile sinema dünyasına giriş yapan Kübra Kip kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Sorularına yanıt arayan izleyici sayısı kayda değer şekilde artmış durumda.

27 Şubat 2022 Pazar 21:12
Güzel oyuncu Kübra Kip aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Kübra Kip nerede doğdu?
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Behzat Ç. dizisinin güzel oyuncusu Kübra Kip aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Nerede doğmuştur? Soruları dizinin fanları tarafından merakla araştırılıyor.

Kübra Kip kimdir? Aslen nerelidir? Güzel oyuncu eiğitimini nerde almıştır?

5 Mart 1987'de dünyaya gelen güzel oyuncu Kübra Kip, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır.

2010 yılında oynadığı Behzat Ç. dizisi oyunculuk kariyerine adım attığı ilk dizidir.

Daha sonra Fox TV’de yayına giren Kayıt Dışı isimli dizinin oyuncu kadrosuna katılan Kübra Kip, dizide Sevda karakterini canlandırmıştır.

Aslen Kayserilidir ve Kayseri’de dünyaya gelmiştir.



Son Güncelleme: 27.02.2022 21:12
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Anahtar Kelimeler:
Kübra KipBehzat Ç.
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