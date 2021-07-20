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Güzel oyuncu Biran Damla Yıldız Yasak Elma dizisine katıldı

Fox TV ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma 5’inci sezona bomba gibi hazırlanıyor. Sevilen dizinin yeni sezonunda flaş bir isim kadroya katıldı. Güzel oyuncu Biran Damla Yıldız yeni sezonda Yasak Elma dizisinde yer alacak.

20 Temmuz 2021 Salı 12:59
Güzel oyuncu Biran Damla Yıldız Yasak Elma dizisine katıldı
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Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma flaş bir ismi kadrosuna kattı. Yayınlandığı 4 sezonda izlenme rekorları kıran dizi reytinglerde zirvede yer alırken geçen sezonun diziden Nesrin Cavadzade ayrılmıştı. Yeni sezonda da başarısını sürdürmek isteyen Yasak Elma dizisi Nesrin Cavadzade’nin yerine güzel oyuncu Biran Damla Yıldız’ı transfer etti.

Biran Damla Yıldız geçen sezon yine Fox TV ekranlarında yayınlanan ve final yapan Baraj dizisinde rol almıştı.

Yasak Elma dizisinin yapımcısı Medyapım sosyal medya hesabından “Size muhteşem bir haberimiz var” notuyla Biran Damla Yıldız’ın diziye katıldığını duyurdu. Güzel oyuncunun hangi rolde diziye katılacağı ise henüz açıklanmadı.


Son Güncelleme: 20.07.2021 12:59
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaBiran Damla Yıldız
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