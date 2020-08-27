Güz Masalı Viraj kimdir? Karanvir Bohra hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar

Güz Masalı dizisi Kanal 7 ekranlarında 15 Ağustos itibariyle yayın hayatına başlayacak. Dizinin erkek başrolü Karanvir Bohra ise Viraj karakterine hayat verecek.

Güz Masalı Viraj Karanvir kimdir?

1982 yılında Jodhpur’da dünyaya gelen Bohra, 2 yıl Kathak dans eğitimi almıştır. Hinduizm dinine mensup olan Bohra ikiz kız çocuğu babasıdır.

Güz Masalı Viraj karakteri bilgileri

Duygusal bozuklukları olan saplantılı bir karakter olan Viraj, bu durumunu evliliğine de yansıtmaktadır. Kendi hayatı ile evlendiği kişi Jahnvi hayatını mahvedecektir. Zengin bir iş insanı olan Viraj, Janvi’ye aşık olmuş ancak kıskançlığı nedeniyle ilişkileri şiddete dönüşecektir. Viraj, Janvi’ye eziyet eder ve bu nedenle ilk bebeği düşer.

Viraj, Janvi’ye bağımlı hale gelmiştir ve onu elinde tutabilmek için her şeyi yapar. Jahnvi en sonunda işkencelere dayanamayıp kimliğini değiştirir ve Sia ismiyle yaşar. Sia ise Ragav’a aşık olur fakat bunu öğrenen Viraj engelleyebilmek için Ragav’ı öldürür ve Jahnvi’yi zehirler. Ona geri dönmesi şartıyla panzehiri vereceğini söyler fakat Sia bunu kabul etmez ve hayatını kaybeder.

Karanvir Bohra rol aldığı yapımlar

2017-Patel Ki Pencap Shaadi-Pat Singh / Pankaj Patel,

2017-Bigg patron 11-Misafir,

2019-Hume Tumse Pyaar Kitna-Semih,

2019-Ijjazat-Rajiv Gandhi,

2019-Khatra Khatra Khatra-Kendisi,

2020-Kumarhane- Vickey