Güz Masalı ne zaman final yapacak? Güz Masalı final tarihi belli oldu

Kanal 7 televizyonunda 16 Ağustos 2020’de başlaması beklenen programın kaç bölüm süreceği ve hangi tarihte final yapacağı merak edilmeye başlandı.
Güz Masalı finali ne zaman?
Aşk Bir Rüya dizisinin final yapıp 16 Ağustos 2020 Pazar günü başlayacak Güz Masalı dizisi 82 bölümden oluşacak. Hafta içi her gün ekranlara gelecek dizi tarihi kendiliğinden ortaya çıkmıştır.
Güz Masalı oyuncuları içerisinde başrolü üstlenen ve Ah Kalbim dizisinde Pragraya olarak bilinen Sriti Jha, Ah Kalbim dizisinde devam edebilir.
Son Güncelleme: 27.08.2020 16:56