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Güz Masalı ne zaman final yapacak? Güz Masalı final tarihi belli oldu

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan 'Güz Masalı ne zaman final yapacak?' sorusunun yanıtı ortaya çıktı. Güz Masalı final tarihi belli oldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:56
Güz Masalı ne zaman final yapacak? Güz Masalı final tarihi belli oldu
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Kanal 7 televizyonunda 16 Ağustos 2020’de başlaması beklenen programın kaç bölüm süreceği ve hangi tarihte final yapacağı merak edilmeye başlandı.


Güz Masalı ekranıyla 16 Ağustos 2020’de ekranlara giriş yapması beklenen dizi kendi ülkesinde 18 Aralık 2011’de başlayıp 18 Ocak 2013’e kadar sürmüştür.

Güz Masalı finali ne zaman?

Aşk Bir Rüya dizisinin final yapıp 16 Ağustos 2020 Pazar günü başlayacak Güz Masalı dizisi 82 bölümden oluşacak. Hafta içi her gün ekranlara gelecek dizi tarihi kendiliğinden ortaya çıkmıştır.

Güz Masalı oyuncuları içerisinde başrolü üstlenen ve Ah Kalbim dizisinde Pragraya olarak bilinen Sriti  Jha, Ah Kalbim dizisinde devam edebilir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:56
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Güz Masalı
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