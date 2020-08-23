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Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler

Güz Masalı dizisi başrolü Jhanvi Sia hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Hint dizilerinin vazgeçilmez oyuncularından Jhanvi Sia ile ilgili merak edilenler ortaya çıktı.

23 Ağustos 2020 Pazar 23:54
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
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Güz Masalı dizisi oyuncularından Sriti Jha Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Güz Masalı’nın ana karakteri olarak öne çıkıyor. Hint dizilerinin vazgeçilmez oyuncularından olan Sriti Jha hakkında detaylar merak edilmeye başlandı.

Güz Masalı Janvi Sia kimdir?

Kanal 7 televizyonunda 15 Ağustos itibariyle yayınlanacak Güz Masalı’nda Janvi karakterine hayat veren isim Sriti Jha’dır. Dizinin başrolünü üstlenen Jha daha önce İkimizin Yerine dizisinde Ganga karakterine hayat vermişti.

Sriti Jha kimdir?


1986 tarihinde Bihar’da dünyaya gelen Sriti Jha, Laxman Devlet Okulu mezunudur. 2007 yılında Disney İndia dizisinde Malini Sharma karakterine hayat veren ünlü oyuncu, 2011 yılındaysa aile içi şiddete kurban giden Jhanvi’yi canlandırmıştır.

Güz Masalı Jhanvi karakteri hakkında detaylar

Viraj karakteri Jhanvi’ye aşık olmuştur ve Jhanvi aile içi taciz olayıyla karşı karşıya kalacaktır. Eşi Viraj tatlı ve kibar gibi görünmekteyken duyguları değişir ve eşine şiddet uygulamaya başlayacaktır. Bu nedenle bütün hayalleri yıkılır ve ilk bebeğini de bundan dolayı kaybeder. İşkenceye dayanamayan Jhanvi intihar etmeye çalışacaktır ve Geeta ise Jhanvi’yi pes etmemesi için motive eder.

Jhanvi kendisini ölmüş gibi göstererek Sia isminde kimlik çıkaracaktır. Gurgaon’da Raghav ile tanışan Sia, ona aşık olan Raghav ile tanışacaktır. Viraj, Jhanvi ile boşanır ancak Raghav bir gün saldırıya uğrayarak ölür. Cinayetten sorumlu olan Viraj Sia’yı da zehirler ve panzehiri ancak kendisini sevdiğini söylemesi halinde vereceğini belirtir.



Son Güncelleme: 23.08.2020 23:54
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Jhanvi SiaGüz Masalı
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