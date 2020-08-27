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Güz Masalı final bölümünde neler olacak? Viraj suçlamaları kabul edecek mi?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan Hint dizisi Güz Masalı'nın final bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor. Janvi'nin ölümüne neden olan Viraj suçlamaları kabul edecek mi sorusu yeni bölümde yanıtlanıyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:40
Güz Masalı final bölümünde neler olacak? Viraj suçlamaları kabul edecek mi?
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Hindistan’da 2011 yılında yayınlanan, orijinal adı Dil Se Dil Dua Saunhagyavati olan Hint dizisi Kanal 7 ekranlarında Güz Masalı adıyla izleyici karşısına çıkacak.

Güz Masalı final bölümünde izleyiciyi neler bekliyor?

5 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelmesi beklenen final bölümünde, Viraj’ın hapse girmesiyle başlar. Polis memuru Viraj’ın evrakları imzalamasını isterken, Viraj elinden kalemi alır. Polis memuru Ananya ve Raji’yi arayarak dosyayı imzaladığını söyler. Aynı esnada bayan Ghosh Uma’nın yanına gelir. Ananya Ghosh’a sarılır ve duygusal anlar yaşanır.


Ananya, Janvi’nin öldüğünü ancak kalbinin her zaman onda olduğunu söyler. Uma ise Viraj’ın tüm suçlarını kabul edeceği ve adalete teslim olacağını söyler. Ananya, Janvi’nin resmine bakarak ruhunun artık özgür olduğunu söyler.

Uma ise kızına yapılan eziyetin cezasız kalmaması gerektiğini söyler. Uma, ‘’Bugün Viraj’ın ceza alacağına eminim. Ancak en ağır cezayı alsa da kızım asla geri dönmeyecek’’ der.

Viraj ise Uma’nın tüm söylediklerini dinler. Hakim son bir sözü olup olmadığını sorarken Viraj, dosyadaki tüm suçları kabul ettiğini söyler. Hakim Viraj’a 14 yıl hapis cezası verir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 17:40
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Kanal7Güzmasalı
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