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Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?

Kanal 7 ekranlarında tekrar yayınlanacak olan Güz Masalı dizisi ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Pek çok Hint dizisi hayranı yeniden başlayacak olan dizinin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor.

18 Ağustos 2020 Salı 15:23
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
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Kanal 7 ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan ancak final sonrasında pek çok kişiyi üzen Güz Masalı dizisinin ekranlara tekrar geleceği bilgisi Güz Masalı hayranlarını heyecanlandırdı. Hint dizileri arasında en sevilenlerden bir tanesi olan Güz Masalı dizisi 16 Ağustos Pazar günü ilk bölümü ile Kanal 7’de yayınlandı.

Güz Masalı tekrar bölümleri ne zaman?


16 Ağustos Pazar günü ilk bölümü ile yayınlanan Güz Masalı dizisi konusu ve oyuncuları ile Hint dizisi severlerin beğenisine bir kez daha sunuldu. Güz Masalı Kanal 7 ekranlarında her akşam saat 20.50’de izleyici karşına çıkacağı belirtilirken yayın akışına bakıldığında dizinin tekrarlarının hangi gün olacağı belli değil görünüyor.

Güz Masalı hangi gün? Saat Kaçta?

Haftanın 7 günü akşam saat 20.50’de Kanal 7 ekranlarında başlayacak olan Güz Masalı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. İlk bölümü yayınlansa da halen yayın akışında görünmeyen dizinin kısa süre içerisinde yayın akışına alınacağı bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 18.08.2020 15:23
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