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Güz Masalı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Ülkemizde Hint dizilerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Kanal 7 ekranlarında Güz Masalı adlı Hint dizisi izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciler Kanal 7 Hint dizisi Güz Masalı oyuncuları, konusunu merak ediyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:15
Güz Masalı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Son dönemde ülkemizde Hint dizilerine olan rağbet artmaya başladı. Son olarak Güz Masalı adlı Hint dizisi Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Güz Masalı adlı dizi ülkesinde oldukça beğenilen dizilerdendi. Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin oyuncuları ve konusu da bir hayli ilginç.

Kanal 7 Güz Masalı konusu

Dizide Viraj adlı kişi zengin bir ailenin oğludur. Viraj Janvi isimli kıza aşıktır ve iki aşık evlenir. Ancak ikili arasındaki yoğun aşk çıkmaza girecektir. Aşırı sahiplenme ve kıskançlık ikilinin evliliği için büyük bir sorun olmaya başlar. Viraj çocukluğunda yaşadığı olayların etkisiyle iyice dağılır ve bir anda kötü bir adama dönüşür.

Janvi boşanmayı düşünse de bebeği için katlanmaya çalışır. Bu sırada Sanjay hapishaneden çıkar ve Jannvi’nin yanına gelir. Janvi gitmeye karar verir ancak Viraj onu vurmaya çalışır. Viraj’ın yaptıklarına dayanamayan Viraj sonunda intihar etmeye kalkar ancak Geeta onunla konuşur ve ikna eder. Geeta onu evine götürür. Janvi kendini ölmüş olarak gösterir ve adını Sia olarak değiştirir. Yeni ismi ve yeni hayatına başlayan Sia Raghav adında bir adama aşık olur. Viraj Sia’nın peşini bırakmamıştır onu bulur ve geri götürmek ister. Ancak Sia Raghav’a aşık olduğunu söyler.

Eski kocası Viraj’dan kurtulamaya çalıştığı bu yolda yeni bir aşka yelken açan ve hayata yeniden tutunmaya çalışan bir kadının yaşadıkları dizide anlatılmaktadır.

Güz Masalı oyuncuları

Sriti Jha – Janvi/ Sia

Ah Kalbim adlı diziden de bilinen ünlü oyuncu dizide Sia ve Janvi rollerini canlandırmaktadır.

Güzel oyuncu 26 Şubat 1986 yılında dünyaya gelmiştir.

Harshad Chopda – Raghav Pratap Singh

1983 yılında dünyaya gelen yakışıklı oyuncu Tere Liye adlı yapımda adını duyurmuştur.

Karanvir Bohra – Viraj

28 Ağustos 1982 yılında dünyaya gelen oyuncu 1990 yılından beri oyunculuk yapmaktadır.

Dizideki diğer oyuncular ve rolleri şu şekildedir;

Mala Salariya (Ananya)

Vinay Rohrra (Raj)

Mouli Dutta (Paromita Ghosh)


Jaya Ojha (Uma Sharma)

Akanksha Juneja (Tanisha)

Sudha Chandran (Bayan Vyas)

Neha Mehta (Komal)

Yash Ghanekar (Raghav’ın Yeğeni)

Kiran Bhargava (Janvi’nin büyükannesi)

Sumukhi Pendsey (Gayatri Singh)

Sulagna Chartterjee (Sia Sharma)

Geeta (Natasha Rana)

Ram Mehar Jangra (Unniyal)

Zubin Dutt (Sanjay Sinha)

Fenil Umrigar (Priya Malhotra)

Güz Masalı tanıtım fragmanı

 




Son Güncelleme: 27.08.2020 16:15
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Anahtar Kelimeler:
Hint DizisiKanal 7
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