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Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?

Sıcak gelişmeleriyle okurlarımızın merceğinde olan Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek? haberinin tüm yeni gelişmelerine yer verdiğimiz 5 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 05:29
Güz Masalı dizisi konusu nedir? Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek?
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Güz Masalı dizisinin ne zaman biteceği merak edilmeye başlandı. Kanal 7 ekranlarındaki Hint dizisi Güz Masalı ilk bölümüyle büyük bir merak uyandırdı.

Güz Masalı kaç bölüm sürecek?

Güz Masalı dizisinin Hindistan’da yayınlanmış olduğu bölümleri 376 bölüm boyunca devam etti. Hindistan’daki diziler Türkiye’deki kadar uzun sürmemekte ve 20 dakikada bitmektedir. Ülkemizde de 20 dakikalık dizi mantıklı görülmediğinden 3 veya 4 bölüm birleştirilerek yayınlanmaktadır. Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Güz Masalı’nın 80 ila 100 bölüm arasında olması bekleniyor.

Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?


Kanal 7 ekranlarında 16 Ağustos 2020 tarihinde ekranlara gelecek Güz Masalı dizisinin 90 bölüm devam etmesi bekleniyor. 16 Ağustos tarihinde başlayan dizi 16 Kasım 2020’ye kadar devam edecek. Dizinin 80 ila 100 bölüm sürmesi beklenirken, dizinin ciddi bir izlenme oranına ulaşması bekleniyor.

Güz Masalı ne zaman bitecek?

Hint dizileri Kanal 7 tarafından ekranlara taşınıyor. Anadolu yaşam tarzına benzeyen yapılardaki Hint dizileri son derece yüksek izlenme rakamlarına ulaşabiliyor. Bu sebeple Güz Masalı’nın Türkiye’de de rağbet görmesi bekleniyor. Ülkemizdeki birçok özel kanal dizisi yeteri kadar izlenmese de yeterli düzeyde reyting alamasa da yayın hayatına devam edecektir.

Güz Masalı dizisi sonrasında Kanal 7’de hangi Hint dizisi yayınlanacak?

Hint dizilerinin yayınlandığı Kanal 7’de Güz Masalı sonrasında da yeni bir Hint dizisiyle yoluna devam edebilir. Çok sayıda altenatife sahip Hint dizileri yoğun bir talep görüyor.



Son Güncelleme: 05.09.2020 05:29
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Anahtar Kelimeler:
Kanal 7Güz Masalı
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DİLA 2020-08-24 19:18:34

KANAL 7 NİN SAHİBİ BU KADAR PASİF BİRİMİ NE DİZİ VERMEYİ NE ÇEKMEYİ BİLİYOR HİÇ BİR ŞEY BİLMİYOR SADEECE İZLİYOR ÖGLEN 13 30 DAN 18 00 A KADAR YEPYENİ YABANCI DİZİLERE YÜRÜMEK YERİNE KOŞA BİLMELİ ASYA DİZİLERİNE KOŞMAYI TAKINTISI HİNDİSTAN YA PAKİSTAN . ÇİN BUNLAR ÜLKE DEYİLMİ HİNDULARI İZLİYORUZ KAFAYI ÇALIŞTIRSA ASYA DİZİLERİYLE HEM PARAYA PARA DEMEZ HEM SEYİRCİ SADECE TEK KANALI İZLER KANAL 7 Yİ TAYLAND KORE JAPON

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BALA 2020-08-24 19:28:22

tayland dizisi bir başka güzel
):fall in love with me..
Fah Fak Rak
~ Plerng Ruk Plerng Kaen ~
: Kao Waan Hai Noo Pen Sai Lub – My Secret Bride
: Game Rai Game Ruk
Who You Are · The Fallen Leaf MV
Tra barb see champoo
Handsome Cowboy
(англ. Game Payabaht) 2017 г.
Sao Noi Roy Lan Viev 2019
-hua jai sila
Nang Rai
The Crown Princess ✨
Kleun Cheewit
majurat see nam pueng
BU DİZİLER KANAL 7 YE UYGUN DUR

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