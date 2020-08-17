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Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?

Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek ve ne zaman bitecek tartışmaları başladı. Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Güz Masalı yayın takvimi ortaya çıktı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:27
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
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Güz Masalı dizisinin ne zaman biteceği merak edilmeye başlandı. Kanal 7 ekranlarındaki Hint dizisi Güz Masalı ilk bölümüyle büyük bir merak uyandırdı.

Güz Masalı kaç bölüm sürecek?

Güz Masalı dizisinin Hindistan’da yayınlanmış olduğu bölümleri 376 bölüm boyunca devam etti. Hindistan’daki diziler Türkiye’deki kadar uzun sürmemekte ve 20 dakikada bitmektedir. Ülkemizde de 20 dakikalık dizi mantıklı görülmediğinden 3 veya 4 bölüm birleştirilerek yayınlanmaktadır. Kanal 7 ekranlarında yayınlanacak Güz Masalı’nın 80 ila 100 bölüm arasında olması bekleniyor.

Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?


Kanal 7 ekranlarında 16 Ağustos 2020 tarihinde ekranlara gelecek Güz Masalı dizisinin 90 bölüm devam etmesi bekleniyor. 16 Ağustos tarihinde başlayan dizi 16 Kasım 2020’ye kadar devam edecek. Dizinin 80 ila 100 bölüm sürmesi beklenirken, dizinin ciddi bir izlenme oranına ulaşması bekleniyor.

Güz Masalı ne zaman bitecek?

Hint dizileri Kanal 7 tarafından ekranlara taşınıyor. Anadolu yaşam tarzına benzeyen yapılardaki Hint dizileri son derece yüksek izlenme rakamlarına ulaşabiliyor. Bu sebeple Güz Masalı’nın Türkiye’de de rağbet görmesi bekleniyor. Ülkemizdeki birçok özel kanal dizisi yeteri kadar izlenmese de yeterli düzeyde reyting alamasa da yayın hayatına devam edecektir.

Güz Masalı dizisi sonrasında Kanal 7’de hangi Hint dizisi yayınlanacak?

Hint dizilerinin yayınlandığı Kanal 7’de Güz Masalı sonrasında da yeni bir Hint dizisiyle yoluna devam edebilir. Çok sayıda altenatife sahip Hint dizileri yoğun bir talep görüyor.



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:27
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Anahtar Kelimeler:
Güz MasalıKanal 7
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