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Güvercin dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Güvercin dizisi final tarihi belli oldu mu?

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Güvercin dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Güvercin dizisi final tarihi belli oldu mu? haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 4 Kasım 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 12:00
Güvercin dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Güvercin dizisi final tarihi belli oldu mu?
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Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak Güvercin dizisi Çarşamba günü ekranlara gelecek 16. bölümle final yapmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada ile Menderes Samancılar’ın başrolünü üstlendiği Güvercin dizisinin finaline ilişkin detaylar belli oldu.


28 Ekim Çarşamba günü ekranlara veda edecek Güvercin’in yapımcılığını Pastel Film üstleniyor.

Güvercin dizisi neden final yapıyor?

Dizinin reytinglerde istediği sonuçları almaması ve pandemi nedeniyle yaşanan sorunlar nedeniyle final yapacağı iddia ediliyor. Ekranlarda sevilerek izlenen yapım 28 Ekim günü ekranlara gelecek 16. bölümle izleyicilere veda edecek.



Son Güncelleme: 04.11.2020 12:00
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Star TvGüvercin
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